Pànic al descens: La salvació més cara en 18 anys
LaLiga entra en la recta final amb una dotzena d’equips implicats en la lluita per la permanència
Raúl Paniagua
Que els cinc últims de la classificació saldin amb victòries tots els seus partits el mateix cap de setmana demostra a la perfecció la igualtat del campionat. Aquell repóker va passar en la passada jornada amb els triomfs de l’Oviedo, Llevant, Elx, Sevilla i Mallorca per amargor dels seus rivals en la carrera per una salvació més cara que mai.
El campionat entra en la recta final i més de mitja Lliga es manté en alerta en la lluita per la permanència. El Getafe, vuitè amb 41 punts, és l’únic que pot respirar tranquil a set jornades del tancament, encara que el curs passat també es donava per salvat a hores d’ara i va acabar patint. Amb els seus matisos, exageracions i diferències, pot dir-se que el descens és cosa de 12, des d’Osasuna a l’Oviedo -entremig el Girona-.
Drames del passat
Sembla mentida que clubs com l’Espanyol (10è), el Girona (11è) o l’Athletic (12è) encara hagin de mirar cap a l’infern, quan tenen una desena de clubs per sota en aquests moments. Però la prudència i els precedents obliguen a pensar així. Cal remuntar-se al curs 2007-08 per trobar a hores d’ara un conjunt en la zona de descens amb més punts que l’Elx, tercer per la cua, que en suma ara 32. Llavors, el Saragossa en tenia 33 i va acabar baixant a Segona amb 42 quan ningú ho esperava. Ho va fer, a més, amb la plantilla més cara de la seva història, un bloc dirigit per Víctor Fernández amb figures com Diego Milito, Aimar, Oliveira, D’Alessandro i Ayala.
El fiasco aragonès va demostrar que els 42 punts que sempre es consideren sinònim de permanència matemàtica poden arribar a ser insuficients. Osasuna sí que es va mantenir a Primera amb 43 aquell any, una xifra que no li va ser suficient al Deportivo la temporada 2010-11 en el precedent amb el llistó més alt dels últims cursos. L’any passat, per exemple, Sevilla i Girona en van fer prou amb els 41 punts per seguir a Primera.
La pitjor ratxa
Amb l’Oviedo i el Llevant espavilant a marxes forçades, l’Elx de Sarabia és ara mateix el que ocupa l’última plaça que condueix a Segona, un lloc que intentaran esquivar la resta d’implicats, des de l’Alabès a Osasuna, passant per Sevilla, Mallorca, València, Rayo, Athletic, Girona i Espanyol. Els enfrontaments directes seran claus per reduir el risc en una carrera de set encontres que manté en suspens al conjunt perico, que acumula la pitjor ratxa de tots amb 14 partits sense guanyar.
A l’altura els millors
La visita a Montilivi d’aquest dimarts serà el pròxim compromís per al conjunt de Míchel, que pot reafirmar la gran millora d’aquest 2026 contra un Betis que no passa pel millor moment de resultats. El conjunt blanc-i-vermell està a l’altura dels millors equips de Primera des que va començar el nou any i si la temporada hagués començat al gener, en comptes de l’agost, se situaria en quarta posició. «Estem fent les coses bé, però hem de continuar perquè el començament va ser dolent», va comentar l’entrenador blanc-i-vermell.
Després del Betis, encara quedaran el València, el Mallorca, el Rayo, la Reial Societat, l’Atlètic i l’Elx. Set partits on la idea és continuar amb l’accelerada per evitar patiments i sumar un parell de triomfs com més aviat millor que garanteixin la salvació sense haver de mirar la classificació ni traure la calculadora.
Subscriu-te per seguir llegint
