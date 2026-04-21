Girona - Betis, en directe
Segueix en directe la narració del partit Girona - Betis que es juga a l'estadi de Montilivi
Delfí Geli ha parlat del futur de Míchel als micròfons de Movistar+. "Vam dir que ens centraríem en aconseguir els punts i la salvació i després parlarem tranquil·lament. Ell sap que nosaltres volem que segueixi. Quan les coses no sortien, al principi confiàvem de totes i seguim en aquestes. Volem que segueixi molts anys i ens ajudi a créixer", ha dit el president del Girona.
També ha acabat l'Athletic-Osasuna amb victòria per als d'Ernesto Valverde (1-0). D'aquesta manera, el Girona té a l'abast atrapar i superar els navarresos.
Mentrestant, a Son Moix, Mallorca i València han empatat (1-1) en un resultat prou favorable per al conjunt blanc-i-vermell perquè cap dels dos l'atrapa a la classificació. Els de Carlos Corberán seran al pròxim rival del Girona aquest dissabte a Mestalla.
També és un dia important per Ricard Artero. El bisbalenc torna a la convocatòria del primer equip després de rebre l'alta mèdica i un calvari de lesions que li han fet la guitza des del 2023.
Retrobament especial aquesta nit a Montilivi. Roro Riquelme torna a Girona com a jugador del Betis, després de jugar a les ordres de Míchel la temporada 2022-23 en qualitat de cedit per l'Atlètic. L'extrem ha jugat una estona amb la Canya a la gespa abans de començar l'escalfament amb els de Manuel Pellegrini.
L'àrbitre que dirigirà l'encontre és el navarrès Iosu Galech Apezteguía. Li donarà suport des del VAR el càntabre José Antonio López Toca.
Recordem que el Betis no passa pel seu millor moment, després de la recent eliminació a l'Europa League i a la lliga tampoc s'hi troba amb una ratxa de set partits sense guanyar. Els bètics tenen en joc la cinquena plaça que ocupen en l'actualitat i seria l'útima que doni accés a la Champions.
Per la seva part, els escollits de Manuel Pellegrini són Valles; Aitor Ruibal, Bartra, Natan, Valentín Gómez; Amrabat, Lo Celso, Marc Roca; Pablo Fornals, Ez Abde; i Cucho Hernández.
Míchel fa petits canvis respecte a l'últim partit i sortirà amb Gazzaniga; Arnau, Vitor Reis, Blind, Àlex Moreno; Fran Beltrán, Witsel, Iván Martín; Tsygankov, Ounahi; i Echeverri. El central neerlandès i el migcampista madrileny són les novetats i entraran per Francés i Lemar, respectivament.
