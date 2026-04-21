Girona-Betis: Surt creu (2-3)
El Betis s'endú els tres punts de Montilivi en un partit boig en què els de Míchel s'avancen però no saben controlar
Resultats i classificació de Primera Divisió
Ha sortit creu. Com si algú hagués llançat una moneda a l'aire, el Girona ha perdut un partit que podia haver empatat i, també guanyat. A l'hora de la veritat, l'eficàcia del Betis ha castigat els de Míchel a continuar remant per arribar a la permanència. No ha fet un mal partit el Girona, que s'ha avançat 1-0 de seguida i potser això l'ha confós i dut a pensar que podia ser fàcil. I s'ha equivocat, el Betis ha reaccionat i de quina manera. Abde i Bakambu han capgirat el marcador i posat un clar color verd-i-blanc a un partit que Ounahi ha tornat anivellar de penal. La bogeria col·lectiva l'ha resolt Riquelme amb el tercer gol visitant que ha liquidat el partit. Ho ha intentat fins al final el Girona que ha vist com no pujava al marcador un gol de Vitor Reis, per fora de joc. La setmana que Míchel presumia de ser el tercer equip que menys gols encaixava aquest 2026, l'equip n'ha rebut tres avui. I és clar, amb tres gols en contra, es fa molt difícil puntuar. Ha sortit creu. Caldrà esperar per aconseguir el bitllet definitiu cap a la salvació.
La gran setmana que va acabar amb quatre punts contra el tercer, Vila-real (1-0) i un davant el segon, Madrid (1-1), ha permès presumir de Girona una bona colla de dies durant l'aturada. Tanmateix, la tranquil·litat definitiva a la classificació es feia esperar. Amb sis punts d'avantatge a manca de set jornades, tocava continuar pedalant per arrossegar el vaixell a port com més aviat millor, per evitar angúnies no desitjades. La primera oportunitat era ahir contra el Betis, un rival de primer nivell però que arribava a Montilivi deprimit arran de l'eliminació a la Lliga Europa contra el Braga i amb una ratxa, perillosa, de set jornades sense guanyar. Per intentar-ho Míchel va tornar Blind en un onze on en va deixar fora Lemar, l'autor del gol al Bernabéu, per fer-hi entrar Fran Beltrán. El Girona arribava bé al partit i el va començar fantàsticament amb un gol quan tan sols havien passat cinc minuts. I amb suspens, perquè després de desfer-se de tots els rivals que li sortien al pas, Echeverri no es va atrevir a rematar i va haver de ser Tsygankov qui aprofités el refús de la defensa per enviar la pilota al fons de la porteria.
El partit feia molt bona pinta. El Girona s'engrescava i mirava endavant tancant a la seva àrea un Betis que intentava sortir amb velocitat pel passadís central. Potser massa animat estaven els de Míchel que buscaven el segon i el que van trobar van ser l'empat en un refús d'Arnau a la frontal que es va quedar Marc Roca i va afusellar Gazzaniga després de driblar-se Fran Beltrán. No seria tan fàcil superar tot un Betis que, a la primera no havia perdonat.
La primera part avançaria a un ritme interessant però sense més ocasions ni accions de perill llevat d'una excursió de Blind fins a l'àera petita que va Bartra va neutralitzar. Ho va fer amb el braç estès i ni l'àrbitre ni el braç van interpretar que fos penal malgrat les queixes de Montilivi.El Girona havia perdut l’espurna inicial. Echeverri s’havia apagat i Ounahi no apareixia. De fet, el marroquí, molt enganxat a la banda esquerra, desesperava Míchel amb pèrdues impròpies seves. El partit havia agafat un caire perillós i els gironins van acabar agraint el xiulet de l’àrbitre indicant la mitja part.
Míchel no va moure la banqueta, però sí que ho va fer Manuel Pellegrini, que va fer entrar més amenaça a la banda dreta amb Riquelme per aprofitar el poc sacrifici defensiu d’Ounahi, i Bakambu per treure profit del a seva velocitat. Havia quedat clar que no seria fàcil. Imés dsprés que Bakambu interceptés una pilota de Blind i llancés un contracop rapidíssim que acabaria amb assistència a Abde perquè fes el segon.
Tocava arremangar-se i saber patir, allò que havia fet l’equip contra el Vila-real i a Madrid i que, qui sap si envalentonat per l’1-0 l’havia dut a confondre’s. Míchel trobaria la tecla amb l’entrada de Joel Roca a la recerca de més profunditat per l’esquerra. Dit i fet. En la primera intervenci, el camprodoní va forçar un penal clar de Ruibal que Ounahi va transformar. El Girona reaccionava de seguida i tornava a anivellar el marcador.
El partit embogia i el Girona no el sabria controlar. L’intercanvi de cops tornaria a castigar el Girona en una altre cop que finalitzaria Riquelme, amb el clàssic gol de l’ex. Restaven deu mintus llargs i el Girona intentaria fins al final trobar un empat. Vitor Reis marcaria en posició de fora de joc mil·limètric davant la decepció de l’estadi que veia com s’escapava el partit. La salvació continua veient-se a l'horitzó però ha passat un tren.
96' | Final a Montilivi. Derrota del Girona.
93' | Àlex Moreno es fa un tip de demanar pilotes a la banda esquerra. Creu que pot treure petroli per allà.
90' | S'afegeixen sis minuts.
88' | Canvi al Betis. Entra Ricardo Rodríguez per Ez Abde.
86' | Hi ha picabaralles cada dos per tres. Hi ha molta pressió i tensió en aquets últims minuts.
85' | Gol anul·lat per fora de joc de Vitor Reis. El brasiler havia rematat en segona instància després que Valles tregui una cacau d'Stuani.
83' | Més canvis al Girona. Entren Lemar i Hugo Rincón per Iván Martín i Arnau.
79' | Gol del Betis. Marca Riquelme.
74' | Doble canvi al Betis. Entren Bellerín i Isco Alarcón per Aitor Ruibal i Pablo Fornals.
73' | Segon canvi al Girona. Entra Stuani per Echeverri, peça per peça.
- Un accident múltiple a l’AP-7 a Sarrià de Ter deixa set ferits
- Pànic al descens: La salvació més cara en 18 anys
- La Ballena Alegre, de Sant Pere Pescador, escollit millor càmping d’Espanya als ACSI Awards 2026
- Mor l’actriu Nadia Farès després d’una setmana en coma per un accident en una piscina
- «Em van treure l’estrella Michelin quan vaig començar a la tele»
- La faceta més saludable dels germans Roca: difonen un estudi clau per al futur dels gironins
- Sindicats del Trueta alerten del tancament de quiròfans a la tarda per manca d’infermeres
- Si torno, em mataran': Un dels rostres gironins de la regularització