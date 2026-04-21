La prèvia del Girona-Betis: La fórmula dels 42 per poder mirar amunt
El Girona recupera Blind per mirar d’allargar la bona ratxa contra un Betis ferit i complir aviat amb l’objectiu de la permanència
Les cinc primeres jornades del campionat són una llosa que el Girona arrossegarà tota la temporada. Qui sap on seria ara l’equip de Míchel si hagués puntuat més d’un punt en l’inici contra el Rayo (1-3), Vila-real (5-0), Sevilla (0-2), Celta (1-1) i Llevant (0-4); pensar-hi és fer-se mala sang, tenint en compte que Europa -la Conference League- es troba només a una victòria. L’única cosa que té resposta, no obstant això, és la quantitat de punts que necessita el conjunt blanc-i-vermell per afrontar el final de LaLiga amb tranquil·litat. Li’n falten quatre per arribar als 42 amb què ha estipulat el tècnic l’objectiu de la permanència i l’equip confia complir-lo aviat, començant per puntuar aquesta nit contra el Betis a Montilivi (21.30 h) en un horari que no convida a assistir avui a l’estadi ni a l’afició bètica -malgrat que sempre és un partit que porta molta gent per la gran quantitat d’andalusos que viuen a Catalunya i que són seguidors de l’equip de Manuel Pellegrini-.
El Girona ha girat la situació de principi de curs com un mitjó i a dia d’avui pot atemorir qualsevol rival de Primera, fins i tot als tres primers classificats: amb victòries contra el Barça (líder) i Vila-real (3r) i un empat amb el Madrid (1-1). Pretén l’equip de Míchel fer el mateix amb un Betis que arriba ferit a Montilivi després de l’eliminació a l’Europa League en mans del Braga i una mala ratxa de resultats en Lliga -no guanya des de mitjan febrer amb cinc empats i dues derrotes- que amenaça davant la possibilitat de perdre la cinquena plaça que donaria accés a la Champions.
L’entrenador blanc-i-vermell recupera Blind per mantenir l’alt nivell defensiu d’aquest millorat Girona, però continua -i continuarà- tenint un problema en atac per les baixes de Vanat i Abel Ruiz. En aquest sentit, Echeverri podria tornar a ser l’escollit en la punta d’atac per després poder tenir Stuani, l’únic davanter centre pur disponible, de refresc als seus 39 anys.
Per la seva part, Pellegrini ha perdut Diego Llorente per un esquinç de turmell i comptarà amb Bartra per fer de parella de Natan a l’eix de la defensa. Una altra novetat a l’onze del tècnic xilè podria ser Lo Celso, que ha de recuperar el protagonisme juntament amb Isco Alarcón, segurament, el jugador més diferencial del Betis.
