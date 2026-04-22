El Betis porta 12.000 aficionats a Montilivi tot i un altre mal horari
Catorze dels divuit partits jugats o programats aquest curs a l’estadi han sigut a les 14h o a partir de les 21h.
En dissabte o diumenge a la tarda només s’hi ha jugat contra Sevilla, València i Osasuna.
El Girona tornava a topar aquest dimarts amb un dels grans enemics de Montilivi aquesta temporada: els horaris. El partit contra el Betis, programat a les 21.30 h, no és cap excepció, sinó un nou capítol d’una dinàmica que ha penalitzat clarament l’afició gironina al llarg del curs. «No són els millors horaris», admetia l’altre dia Míchel. No cal que ho juri. Però tot i això l’afició va tornar a respondre i a les grades es va registrar una bona entrada, amb gairebé 12.000 espectadors (11.934). També hi va haver una notable representació d’aficionats del Betis, prop de mig miler entre la grada visitant i «infiltrats» en d’altres zones del camp. A la llotja, per altra banda, hi va ser Marc Gasol, president del Bàsquet Girona, només dos dies després que l’equip femení del club fes història amb un quart lloc a l’Eurolliga.
Les dades són prou clares. Dels 18 partits de lliga que el Girona ha jugat a casa o ja tenen horari definit, 14 hauran estat situats en franges especialment incòmodes per al públic: o bé a les 14h en dissabte o diumenge, o bé a les 21 h o més tard. Una proporció molt elevada que ha convertit els horaris menys agraïts en la norma més que no pas en l’excepció a l’estadi de Montilivi.
El repartiment reforça encara més aquesta idea. El Girona ha jugat tres partits a casa en divendres a les 21h, contra el Rayo, l’Espanyol i el Mallorca; tres més en dilluns a les 21h, davant el Getafe, el Barça i el Vila-real; un dimarts, el d’anit a les 21.30h contra el Betis; i té pendent un dijous, el 14 de maig a les 20h, contra la Reial Societat. A això s’hi han d’afegir cinc duels disputats en dissabte o diumenge a les 14 h, contra el Llevant, l’Oviedo, l’Alabès, l’Atlètic de Madrid i l’Athletic Club, i dos diumenges a les 21h, davant el Madrid i el Celta.
Només tres partits s’han escapat d’aquest patró. El Sevilla va visitar Montilivi un diumenge a les 19.30h, el València hi va jugar en dissabte a les 16.15 h i l’Osasuna en dissabte a les 18.30 h. Són, en realitat, les poques concessions d’un calendari que ha deixat massa sovint el Girona i la seva gent en un segon terme. Molts clubs se senten agreujats pels horaris, que massa cops no tenen ni cap ni peus.
Perquè la qüestió va més enllà de la simple incomoditat. Un partit a les 14h altera hàbits, dinars i desplaçaments, i no cobreix gens la quota d’oci del cap de setmana perquè deixa tota la tarda lliure. Un duel a les 21h o a les 21.30h entre setmana o en diumenge complica la presència de famílies, de joves i també de molts aficionats que l’endemà han de matinar. I tot això, inevitablement, acaba afectant l’ambient i l’entrada en un estadi com Montilivi, on la proximitat amb l’equip i forma part de la seva identitat.
El duel d’aquest dimarts contra el Betis va tornar a posar aquesta realitat sobre la taula, però la gent va respondre. En un horari poc atractiu l’assistència va ser notable, 11.934 espectadors, per sobre la mitjana d’aquesta temporada a l’estadi, que està fixada en 11.622.
El Girona s’ha guanyat el dret a competir entre els millors, però la seva afició ha hagut d’assumir un peatge excessiu. Aquesta temporada, anar a Montilivi no només ha depès del rival o del moment de l’equip, sinó també d’uns horaris que, massa sovint, han jugat en contra.
