El descens s'acosta a cinc punts

La victòria de l'Elx contra l'Atlètic de Madrid (3-2) fa que el Girona vegi com se li retalla un punt l'avantatge que tenia abans de perdre contra el Betis

Affengruber ocelebra l'expulsió d'Almada a la mitja hora de joc / Europa Press

Marc Brugués

Girona

No era cap partit de vida o mort ni el futur del Girona depenia del que hi passés. Tanmateix, els aficionats blanc-i-vermells han estat molt pendents aquest vespre del que passava al Martínez Valero en el duel entre l’Elx i l’Atlètic de Madrid. La derrota contra el Betis d’ahir obria la possibilitat que la distància amb les posicions de descens s’escurcés i passés de sis a cinc punts en cas d’una victòria de l’Elx avui. I així ha estat perquè, el conjunt matalasser, amb el cap més a les semifinals de la Lliga de Campions i onze de circumstàncies s'ha vist superat per la intensitat d'un Elx que s'hi jugava la vida. Tot i avançar-se gràcies a Nico González, els locals han capgirat el marcador amb les dianes d'Affengruber i André Silva de penal. L'expulsió d'Almada (m.30) ha marcat un partit que, l'Atlètic ha tornat a empatar però en què a la segona part André Silva ha decantat a favor d'un Elx que s'enfila fins als 35 punts i envia l'Alabès, amb 33, a la zona de descens.

A Míchel no li va agradar el partit contra el Betis d’ahir. Hi va trobar a faltar agressivitat amb pilota i mirar endavant, quelcom de què ha pecat l’equip en molts partits del curs. D’intensitat i actitud n’hi va haver i per això no va retreure res als seus homes que es van buidar per intentar sumar contra un rival amb jugadors de molts quirats. Al final, el Betis es va endur un partit boig on, segurament, el més just hauria estat un empat. I que bé que li hauria anat al Girona.

A partir d’aquí, sabent que els de Míchel acabaran aquesta jornada amb cinc punts de coixí respecte al descens, toca pensar ja en el següent partit, que és ja demà passat. Sí, el Girona jugarà a Mestalla contra un València, nerviós, que també lluita per no caure a les brases. Després, quedaran les darreres cinc jornades en què Mallorca, Rayo Vallecano, Reial Societat, Atlètic de Madrid i Elx seran els rivals dels gironins. A Montilivi tothom confia arribar-hi amb la feina feta i no haver de patir com la temporada passada. Tot exigeix guanyar un partit com més aviat millor.

