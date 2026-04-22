Míchel Sánchez: "No he vist un bon Girona"
El tècnic blanc-i-vermell creu que el Betis va castigar el Girona "amb poques coses. Tres xuts a porteria i tres gols".
El tècnic del Girona FC, Míchel Sánchez, va fer aquestes valoracions al final del partit:
- «No he vist un bon Girona. El partit ha estat igualat, però no hem tingut la circulació de pilota que volia ni agressivitat per fer mal al rival»
- «El Betis ens ha castigat amb poques coses. Tres xuts a porteria i tres gols»
D'altra banda, l'extrem Joel Roca va dir:
- «L’equip ha fet un gran partit. Amb poc que generi, el Betis pot marcar gols. Hi ha hagut ocasions per empatar, però no hem tingut sort»
Del bàndol bètic, l'entrenador Manuel Pellegrini va afirmar:
- «Guanyar era molt important anímicament després de l’eliminació a la Lliga Europa»
El migcampista del Betis Isco Alarcón va dir:
- «Tornar a jugar, el dia del meu aniversari i amb victòria... Veníem d’una dinàmica molt dolenta»
