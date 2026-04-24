Carlos Corberán: "El Girona ens exigirà en l’aspecte físic i mental"
EFE
El tècnic del València, Carlos Corberán, va expressar que el partit d’aquest dissabte contra el Girona a Mestalla "és un repte molt físic i mental» i va apuntar que els seus futbolistes han d’estar centrats a demostrar que són «un grup fort".
"El Girona és un rival que ens exigirà molt en l’aspecte físic i mental. És un rival que està molt còmode tenint la pilota, té molta possessió i cal saber conviure amb això a nivell físic per evitar-ho i a nivell mental per no veure’t superat si acumula molta seqüència de passada", va analitzar en roda de premsa.
Corberán va assentir que l’equip viu cada partit com una final perquè són conscients de la puntuació i de l’exigència de la situació. "Estem centrats en nosaltres mateixos i a fer el millor partit possible. Necessitem sumar punts i la nostra concentració està en què hem de fer al camp per aconseguir-ho", va afegir.
"S’està veient una Lliga on els detalls porten la balança a un costat o l’altre i cal fer tot el possible perquè els detalls caiguin al nostre favor. Podem fer molt perquè això passi: la concentració, intensitat, energia, esperit, lluita i organització", va assegurar.
Mentrestant, sobre Unai Núñez va apuntar que entrarà en la convocatòria, encara que les dues sessions que ha completat han estat curtes i sense la càrrega d'una sessió normal d'entrenament, i sobre Thierry Rendall va apuntar que el temps de baixa pot ser al voltant de tres setmanes, però en funció de l'evolució pot anar-se'n a quatre. Preguntat sobre la renovació del portuguès, que acaba contracte al juny, va dir que "hi ha situacions de futur que són impossibles de predir o parlar".
Per últim, Corberán va expressar que espera un gran ambient a Mestalla: "El suport de Mestalla sempre és màxim, les seves dades d’assistència són les més altes de la Lliga. Per nosaltres jugar a Mestalla sempre és una boníssima notícia". "L’afició del València t’ho dona tot i t’ho exigeix tot. Això és ser del València i ho sabem. Per nosaltres és clau, és vital, però això no es regala", va finalitzar.
