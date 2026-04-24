Míchel, sobre l'igualat final de Lliga: "Si guanyes, canvia molt la pel·lícula; hem de recuperar els punts que no vam agafar contra el Betis"
El tècnic blanc-i-vermell recorda que "estem en una situació complicada" i que la "necessitat" hi és sempre, sigui quin sigui l'objectiu
Revela que si arriba Pyshchur serà com a davanter del primer equip
El final de Lliga està tan igualat, amb "deu o dotze equips en la mateixa posició" d'haver de lluitar per segellar la permanència, que la derrota de dimarts passat contra el Betis (2-3) ha tornat a canviar l'escenari del Girona, veient com la distància respecte al descens s'ha retallat de nou a cinc punts. "Si guanyes, canvia molt la pel·lícula en aquesta Lliga. Per això, hem de centrar-nos en cada partit fins al final", ha comentat un Míchel que està "convençut que nosaltres estarem a Primera" la temporada que ve. El proper partit "que toca" és el d'aquest dissabte davant el València a Mestalla (18.30 h), un rival que "té un projecte d'equip gran i que potser ara no té els objectius que ha tingut al llarg de la història, però segur que sortirà d'aquests moments i mirarà cap amunt com ja ho feia fa tres jornades".
"Serà un partit difícil com tots. La Lliga està molt igualada, tothom ho veu, i és difícil guanyar. Demà tenim una nova oportunitat per fer les coses bé i jugar a la nostra manera, sent capaços de sumar una victòria que seria molt important", ha dit l'entrenador blanc-i-vermell. Per a Míchel, "el València té una molt bona plantilla. Els últims resultats els han fet estar una mica més avall a la classificació, però són un gran equip i espero un partit molt difícil i complicat. Els petits detalls són sempre el més important. He dit als jugadors que necessitem trobar la nostra identitat, de ser capaços de mirar cap amunt, jugar amb agressivitat, intentar tenir la pilota a camp rival i ser capaços de recuperar-la. Hem de lluitar a cada partit i el de demà és molt important per nosaltres. Hem de recuperar els punts que no vam agafar contra el Betis".
En aquest sentit, ha recordat que, com el València, "nosaltres també estem en una situació complicada": "No sé què li passarà al València, Sevilla, Elx, Alabès, Rayo, Espanyol... Som molts els equips que hem de pensar en cada partit per guanyar i agafar els punts que seran necessaris per arribar a ser a Primera l'any que ve. Hi ha molta igualtat a la classificació, en el talent dels jugadors i cada partit és difícil i complicat. Només ens miro a nosaltres i hem de millorar coses respecte a l'últim partit. Espero el millor València i que nosaltres fem que estigui pitjor al camp del que li toca. Hem de poder dur a terme la nostra manera de jugar i ser capaços de dominar a la nostra manera. Em fixo en el rival, però el més important som nosaltres, la nostra identitat, la nostra filosofia, com fem les coses, com hem entrenat, el dia a dia... Ser a Primera és molt difícil i complicat i nosaltres tenim la possibilitat de lluitar per això després de passar un mal moment a la primera volta. Hem sortit d'allí, però encara estem lluny de l'objectiu. Necessitem continuar fent coses per arribar a l'objectiu com més aviat millor".
Un aspecte a millorar respecte a la derrota contra el Betis és la defensa, després d'encaixar tres gols per primera vegada aquest 2026. "El Betis va xutar a porteria tres vegades, cosa que vol dir que l'equip va estar bé en defensa. No obstant això, vam cometre errors greus que el Betis va aprofitar. Hem parlat d'això, de la nostra seguretat i com hem de fer les vigilàncies, passades amb intenció... Quan mires cada rival, tots tenen una identitat i la nostra és molt clara. Per fer les coses bé hem d'estar molt concentrats i amb un compromís top", ha explicat.
Malgrat que la visita a Mestalla hauria d'haver estat abans que l'enfrontament amb el Betis perquè la d'aquest cap de setmana serà la jornada 32, i la situació a la classificació podria una altra, Míchel no ho contempla. "El València és el rival que ens toca ara mateix i ja està. Demà hem de fer un gran partit. Tothom ha de tenir al cap que patirem en tots els partits que queden. Com a equip, com a club, com a ciutat i com a província, hem de tenir clar que per continuar a Primera hi haurà patiment i hem d'estar junts, només demano això. Si som capaços de pensar que hem de lluitar cada punt, jugada o duel, estic convençut que arribarem a l'objectiu. Queden moltes coses per fer i hi haurà patiment en aquest camí".
Alhora, ha valorat que "la necessitat d'haver d'arribar a qualsevol objectiu" l'ha tingut sempre; tant en l'actualitat, lluitant per la permanència, com en el passat, lluitant per Europa o per l'ascens a Primera. "Al futbol sempre has de tenir ganes de fer les coses bé. Els he dit als jugadors que quan jugàvem per estar a Europa, jo tenia la mateixa sensació d'incertesa en el dia a dia per voler fer les coses bé. Hem de treballar, tenir uns patrons, una filosofia i uns estàndards de joc que sempre hem de complir per estar més a prop de donar una bona versió i de l'objectiu. Si jugues per jugar, per no perdre o per fer alguna cosa que no has treballat, ets més a prop de perdre, la identitat i el partit. Jo sempre he tingut necessitat en cada partit, mai he jugat pensant 'no passa res'. En cap situació. Sempre hi ha passió, jugues per la teva gent, tens l'orgull de voler fer les coses bé i millorar perquè tothom parli bé de tu i de l'equip. Que la nostra ciutat estigui orgullosa de nosaltres és el més important. El camí sempre és el mateix", ha defensat el tècnic de Vallecas.
L'arribada de Pyshchur
Míchel, que tindrà les baixes habituals per visitar el València, desitja poder recuperar els davanters lesionats Vanat i Abel Ruiz. "Veurem si tenen l'ocasió de tornar aquesta temporada", ha apuntat. També s'ha referit a la possible arribada d'Oleksandr Pyshchur, tot i que "no és el moment de parlar d'aquest jugador". Si el davanter ucraïnès acaba fitxant pel Girona, serà per incorporar-se "al primer equip, és clar".
