Torna la fragilitat defensiva al Girona en el pitjor moment
Els de Míchel no encaixaven tres gols des de finals de desembre contra l’Atlètic de Madrid (0-3)
Si n’hi haurà prou per arribar a la línia de meta salvats, ja es veurà. De moment, es va per bon camí i la realitat és que aquest 2026 el Girona és un altre de molt diferent del que va començar la temporada. Així ho diuen no només els números, sinó, sobretot, la imatge. Perquè contra el Betis, dimarts, es va perdre, sí, i es van encaixar tres gols; ara bé, el Girona va estar sempre al partit i va buscar -i merèixer- l’empat fins al darrer segon. Tot al contrari del que passava en el primer tram de curs, en què l’equip va encadenar setze jornades en descens. Aleshores, hi va haver moments de depressió màxima generats a partir de veure actuacions funestes i decebedores com els partits contra el Rayo (1-3), Vila-real (5-0), Llevant (0-4), Oviedo (3-3) o Atlètic de Madrid (0-3) per enumerar-ne alguns. A partir de l’any nou i amb l’entrada a la segona volta, l’equip ha canviat la cara competitiva i començat a sumar punts per sortir del pou. Sense gaire pòlvora, ho ha fet a base de fiabilitat defensiva. I, en aquest sentit, Míchel exposava dilluns la dada que deia que el Girona era el quart equip que menys gols havia encaixat aquest 2026. El Betis, tanmateix, es va encarregar d’esguerrar aquesta estadística clavant tres gols a Gazzaniga en tres xuts a porteria.
Feia quatre mesos que el conjunt gironí no encaixava tres gols. La darrera vegada va ser, també a Montilivi, contra l’Atlètic de Madrid (0-3) en el penúltim partit de l’any passat. Amb els tres del Betis, el Girona ja n’ha rebut quaranta-cinc i és el desè, en aquest paràmetre, de la categoria, empatat amb l’Athletic Club (45) per davant del València i l’Alabès (46) i rere el Celta de Vigo (40). I això que, la línia que va presentar Míchel era la titular indiscutible amb Arnau Martínez i Àlex Moreno als laterals i Vitor ReisDaley Blind a l’eix. central
La velocitat del Betis en les transicions i les pilotes a l’espai a Abde cercant l’esquena de Blind i Arnau van fer molt de mal a un Girona, bé d’actitud, però sense agressivitat amb pilota, segons va admetre Míchel al final del partit. Segurament el Betis, com el Vila-real o el Madrid, té jugadors de més qualitat que el Girona, que dimarts va pecar d’alegre i no va ser prou contundent en defensa. Curiosament, el conjunt gironí ha encaixat més gols a Montilivi que no pas a domicili. A casa, n’ha encaixat vint-i-quatre, per vint-i-tres com a visitant. Demà a Mestalla, contra un València a qui també li costa fer gols, el Girona tindrà un repte intens i alhora feixuc però que pot tenir premi. Una victòria deixaria l’equip amb quaranta-un punts i fregant la permanència virtual.
Subscriu-te per seguir llegint
- Detenen una treballadora d'una benzinera de Ripoll per quedar-se més de 13.000 euros de la venda de tabac
- Les tècniques d'educació infantil alcen la veu: 'Ens envien mestres de suport que no saben ni canviar un bolquer
- Aliança Catalana anuncia candidats a dos municipis gironins
- Per què han deixat dretes les parets després de l’enderroc del polèmic edifici de Tomàs Mieres de Girona?
- Set dones i un jove ressusciten un poble abandonat de Zamora per tornar-li la vida
- Girona viu aquesta diada el quart canvi d'ubicació de Sant Jordi en cinc anys
- Els Mossos aporten al jutjat fotos dels excrements del nadó maltractat i demanen determinar si podrien ser una causa de les lesions anals
- Rescaten un home amb principi d’hipotèrmia després de quedar atrapat al riu Freser a Campdevànol