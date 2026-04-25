El Girona ha de sortir il·lès del xoc de trens a Mestalla
L’equip de Míchel necessita retrobar-se amb la victòria davant un exigit i pressionat València en un duel directe per la permanència
Al València-Girona que es disputarà aquesta tarda al camp de Mestalla (18.30 h/Movistar LALIGA) només un dels dos equips podrà continuar el trajecte fins a final de temporada amb certa tranquil·litat. Quatre punts separen l’equip de Míchel (38) de la xifra en què estadísticament s’ha fixat la permanència (42) i un xic més, sis, té de distància el conjunt de Carlos Corberán (36). En el retrovisor, però, hi ha el descens: a cinc punts de marge se situa dels gironins, mentre que a només tres dels ches. La igualtat que hi ha a la classificació quan queden només sis jornades per finalitzar el campionat fa que avui a València hi hagi un xoc de trens, del qual el Girona, pel bé dels seus interessos, n’ha de sortir il·lès.
A hores d’ara, un empat no satisfaria l’equip de Míchel, el qual necessita retrobar-se amb la victòria, després de veure frenada la ratxa de resultats amb una derrota dimarts passat contra el Betis (2-3) a Montilivi, davant un exigit i pressionat València, que ha plantejat la jornada a Mestalla com una final i comptarà amb el suport de la seva afició, en un duel directe per la permanència. «Els he dit als jugadors que quan jugàvem per estar a Europa, jo tenia mateixa sensació d’incertesa en el dia a dia per voler fer les coses bé. Hem de treballar, tenir uns patrons, una filosofia i uns estàndards de joc que sempre hem de complir per estar més a prop de donar una bona versió i de l’objectiu. Si jugues per jugar, per no perdre o per fer alguna cosa que no has treballat, ets més a prop de perdre, la identitat i el partit. El camí sempre és el mateix», va reflexionar l’entrenador blanc-i-vermell mentre demanava als jugadors «trobar la nostra identitat» amb «molta concentració i un compromís top».
Venir de perdre un encontre on «el Betis va xutar tres vegades a porteria, cosa que vol dir que l’equip va estar bé en defensa», però les tres van acabar en gol per «cometre errors greus», no hauria de provocar gaires canvis a l’onze titular. Com a molt, Míchel podria buscar un revulsiu a l’extrem esquerre, després que l’altre dia Ounahi passés una mica desapercebut i que Joel Roca provoqués un penal només entrar al terreny de joc a la segona part. Les altres alternatives són Bryan Gil i Lemar, que ja està millor de les molèsties al pubis.
D’altra banda, Corberán recupera Unai Núñez i perd Thierry Rendall, el qual s’afegeix a la baixa de Cömert i podria obrir la porta a la titularitat de Renzo Saravia per primer cop després de debutar la passada jornada en l’empat davant el Mallorca (1-1). A Son Moix, van ser suplents Javi Guerra i Luis Rioja, que avui poden tornar.
