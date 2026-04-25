Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Agenda GironaGirona FCComarquesSpar GironaFestes de la Santa CreuBàsquet Girona
instagramlinkedin

El Girona ha de sortir il·lès del xoc de trens a Mestalla

L’equip de Míchel necessita retrobar-se amb la victòria davant un exigit i pressionat València en un duel directe per la permanència

Iván Martín i Vitor Reis lluiten per una pilota en la sessió prèvia al partit davant el València. / Nuri Marguí/Girona FC

Tatiana Pérez

Girona

Al València-Girona que es disputarà aquesta tarda al camp de Mestalla (18.30 h/Movistar LALIGA) només un dels dos equips podrà continuar el trajecte fins a final de temporada amb certa tranquil·litat. Quatre punts separen l’equip de Míchel (38) de la xifra en què estadísticament s’ha fixat la permanència (42) i un xic més, sis, té de distància el conjunt de Carlos Corberán (36). En el retrovisor, però, hi ha el descens: a cinc punts de marge se situa dels gironins, mentre que a només tres dels ches. La igualtat que hi ha a la classificació quan queden només sis jornades per finalitzar el campionat fa que avui a València hi hagi un xoc de trens, del qual el Girona, pel bé dels seus interessos, n’ha de sortir il·lès.

A hores d’ara, un empat no satisfaria l’equip de Míchel, el qual necessita retrobar-se amb la victòria, després de veure frenada la ratxa de resultats amb una derrota dimarts passat contra el Betis (2-3) a Montilivi, davant un exigit i pressionat València, que ha plantejat la jornada a Mestalla com una final i comptarà amb el suport de la seva afició, en un duel directe per la permanència. «Els he dit als jugadors que quan jugàvem per estar a Europa, jo tenia mateixa sensació d’incertesa en el dia a dia per voler fer les coses bé. Hem de treballar, tenir uns patrons, una filosofia i uns estàndards de joc que sempre hem de complir per estar més a prop de donar una bona versió i de l’objectiu. Si jugues per jugar, per no perdre o per fer alguna cosa que no has treballat, ets més a prop de perdre, la identitat i el partit. El camí sempre és el mateix», va reflexionar l’entrenador blanc-i-vermell mentre demanava als jugadors «trobar la nostra identitat» amb «molta concentració i un compromís top».

Venir de perdre un encontre on «el Betis va xutar tres vegades a porteria, cosa que vol dir que l’equip va estar bé en defensa», però les tres van acabar en gol per «cometre errors greus», no hauria de provocar gaires canvis a l’onze titular. Com a molt, Míchel podria buscar un revulsiu a l’extrem esquerre, després que l’altre dia Ounahi passés una mica desapercebut i que Joel Roca provoqués un penal només entrar al terreny de joc a la segona part. Les altres alternatives són Bryan Gil i Lemar, que ja està millor de les molèsties al pubis.

D’altra banda, Corberán recupera Unai Núñez i perd Thierry Rendall, el qual s’afegeix a la baixa de Cömert i podria obrir la porta a la titularitat de Renzo Saravia per primer cop després de debutar la passada jornada en l’empat davant el Mallorca (1-1). A Son Moix, van ser suplents Javi Guerra i Luis Rioja, que avui poden tornar.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents