Final imminent per al Girona, que sent l’alè del descens
L’equip de Míchel, a quatre punts provisionals del foc, se la juga divendres contra el Mallorca
Li queda poc marge d’error, al Girona, que ja té la zona de descens a només quatre punts provisionals després d’una jornada horrible que encara es pot accentuar més durant el dia d’avui, depenent dels resultats del Sevilla i l’Elx. Els de Míchel, amb dues derrotes consecutives, han vist alterada una harmonia que semblava estable amb la victòria contra el Vila-real i l’empat al Santiago Bernábeu.
La victòria de l’Alabès contra el Mallorca del migdia va ser la primera sacsejada d’un dissabte en què l’equip no va competir bé a Mestalla, tot i mantenir opcions reals d’empatar en els minuts finals. Amb aquesta combinació de resultats, els vitorians van escapar de la divuitena posició que actualment ocupa el Sevilla, que aquesta tarda visita el camp de l’Osasuna (18.30 hores). Els gironins no només estaran pendents d’aquest marcador, perquè l’Elx, un altre dels implicats i a tan sols tres punts, es desplacen abans a Oviedo (16.15 hores). Una mala suma de factors podria provocar que qui caigués a la zona vermella fos el Mallorca, que té 35 punts i, per tant, també està a tres dels 38 del Girona, que és el pròxim rival en el calendari blanc-i-vermell. El duel de Montilivi, previst per al divendres a les 21 hores, és una final anticipada, tal com ja va ser-ho l’any passat.
En plena davallada l’any de la participació històrica a la Champions League, el coixí amb el qual es va afrontar la segona volta va anar desapareixent a mesura que els partits avançaven, un fet que va assenyalar en vermell el Girona-Mallorca del passat 5 de maig, escassos dies després d’un empat molt patit a Leganés, en què una acció incomprensible de Danjuma en el temps afegit va fer volar dos punts que ja eren al sac. La visita del conjunt mallorquí a l’estadi va ser un grapat de nervis, i es va resoldre en una acció de caràcter de Cristhian Stuani, artífex d’una salvació confirmada un parell de partits més tard a Valladolid, també amb gol de l’uruguaià.
A tots aquests elements encara faltarà sumar-hi l’Espanyol-Llevant de demà, que en cas d’una victòria visitant, també propiciaria que els granotes enfilessin la xifra de 35 punts i se situessin a només tres d’un Girona que empata amb els blanc-i-blaus i el Rayo i que divendres ha de vèncer com sigui.
