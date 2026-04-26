El Sevilla perd i el Girona haurà d'estar pendent ara del Llevant per la distància amb el descens
Catena deixa el Sevilla sense l'empat amb un gol en l'últim minut del temps afegit i el conjunt andalús marca el perill amb 34 punts
L'Osasuna ha remuntat al Sevilla (2-1) amb els gols de Raúl García al minut 80 i Catena en l'últim minut del temps afegit, resultat que ha estat favorable per als interessos d'un Girona que, no obstant això, haurà d'estar pendent demà de l'Espanyol-Llevant que tancarà la jornada 32 de lliga. Els de Míchel han esquivat la primera bala per mantenir-se a quatre punts de la zona de descens, que marca el Sevilla amb 34, però en cas de victòria dels granotes quedaria a només tres.
L’equip de Míchel s'ha complicat de mala manera en una setmana marcada per les derrotes contra el Betis (2-3) i el València (2-1) i, tot i que es troba a quatre punts dels 42 que donarien la permanència, tocarà patir per aconseguir-los. Començant per divendres vinent contra el Mallorca a Montilivi.
Subscriu-te per seguir llegint
- La parròquia que cada dia s’omple a la missa de les nou del matí
- El carnisser gironí que tallava pernil ibèric a l’Akasvayu
- Un projecte de 50 milions vol revitalitzar l'antic Golf Girona amb enfocament en turisme esportiu i de benestar
- La Síndica de Palamós alerta que alguns propietaris deneguen l’empadronament als llogaters i denuncia traves municipals
- Sis persones hospitalitzades per inhalació de fum en un incendi en un bloc ocupat de Girona
- La séquia Monar deixarà de regar les hortes de Santa Eugènia i Salt
- Detinguts cinc camioners a Riudellots de la Selva per robar la càrrega que duien i simular que ho havia fet algú altre
- Míchel, un minut, si us plau!