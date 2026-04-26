El Sevilla perd i el Girona haurà d'estar pendent ara del Llevant per la distància amb el descens

Catena deixa el Sevilla sense l'empat amb un gol en l'últim minut del temps afegit i el conjunt andalús marca el perill amb 34 punts

Rubén García i Isaac Romero disputen una pilota. / Villar López/EFE

Tatiana Pérez

Girona

L'Osasuna ha remuntat al Sevilla (2-1) amb els gols de Raúl García al minut 80 i Catena en l'últim minut del temps afegit, resultat que ha estat favorable per als interessos d'un Girona que, no obstant això, haurà d'estar pendent demà de l'Espanyol-Llevant que tancarà la jornada 32 de lliga. Els de Míchel han esquivat la primera bala per mantenir-se a quatre punts de la zona de descens, que marca el Sevilla amb 34, però en cas de victòria dels granotes quedaria a només tres.

L’equip de Míchel s'ha complicat de mala manera en una setmana marcada per les derrotes contra el Betis (2-3) i el València (2-1) i, tot i que es troba a quatre punts dels 42 que donarien la permanència, tocarà patir per aconseguir-los. Començant per divendres vinent contra el Mallorca a Montilivi.

