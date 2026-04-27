Un «caixa o faixa» contra el Mallorca
Penyistes destaquen la importància del partit d’aquest divendres a Montilivi i demanen «més intensitat» a l’equip
La victòria davant el Mallorca a Son Moix (1-2) per començar el 2026 va significar un canvi de dinàmica de l’equip de Míchel per sortir de la zona de descens i anar teixint la permanència mentre s’escalaven posicions a la classificació. Aquest divendres, en el partit de la segona volta a Montilivi (21.00 h), el conjunt mallorquí pot tornar a ser clau aquesta temporada per a un Girona que de cop i volta s’ha complicat més del compte. Després de les derrotes de la setmana passada contra Betis (2-3) i València (2-1), i tenint en compte la igualtat que hi ha a la Lliga amb una desena d’equips implicats en la lluita per continuar a Primera, l’enfrontament amb els de Demichelis es presenta com un «caixa o faixa» per no patir en excés l’últim mes que queda de competició.
En una jornada on la grada serà, sense cap mena de dubte, el jugador número 12, Diari de Girona ha copsat la impressió de diversos penyistes per saber com es viuen els dies previs al partit contra el Mallorca. «Tinc força neguit, ja des de dissabte quan vam perdre a València. He estat seguint la resta de partits, no me n’he perdut cap i el Mallorca també va quedar molt tocat. El partit d’aquest divendres és molt i molt important. A caixa o faixa. D’aquí sabrem si acabem la temporada patint gaire o no», comenta Rafel Bassas de la Penya Immortal. Per a aquest aficionat, «en aquest tipus de partits sempre he pensat que el que mana és la intensitat, les ganes d’anar a pel partit. Més que el talent, el que es necessita en aquests moments és la intensitat i el Girona ha de posar tota la que tingui».
Actitud és precisament el que demanen a l’equip blanc-i-vermell la majoria de seguidors. «Dissabte va donar la sensació que a la primera part els jugadors no tenien ganes de jugar i això ens fa tenir molta intranquil·litat perquè potser ho hem vist fet abans d’hora. Ja sabem com va, només cal recordar l’any d’Eusebio. Hem pecat d’eufòrics i ara tots a córrer», explica Iolanda Aurich de la Penya Saltenca. I reitera: «No ho tenim fet. El Mallorca està allà mateix que nosaltres encara que tingui tres punts menys (35). Aquest partit és vital, a caixa o faixa».
Per la seva part, Lluís Bosch de la Penya Gironina diu que «veient els partits d’aquest passat cap de setmana donava la sensació que el Girona tingués deu punts d’avantatge sobre el descens i no s’hi jugués res i que els altres equips estan molt endollats en el tram final. No mosseguem prou, en canvi als altres es nota que realment s’hi juguen la vida. No podem deixar de sumar sis punts en una setmana perquè, com ens ha passat, això ens fa estar una altra vegada al pou o a punt d’entrar-hi». En aquest sentit, destaca que «el partit contra el Mallorca és el proper i el més important. És un rival directe i si sumem, ells no ho faran. És vital. Potser no ens donarà la permanència ni molt menys perquè aquesta temporada va cara, però ens permetrà anar a Vallecas molt més tranquils. Hem de veure un Girona diferent, que mossegui més i molt més intents del que hem estat veient darrerament. S’ha de notar que és un partit important, no només per la moral del club i dels jugadors sinó per l’afició que quedaríem molt tocats si no guanyem. Volem intensitat i que els jugadors siguin conscients que ens estem jugant estar a Primera».
Omplir Montilivi
Cristóbal Sánchez, vicepresident de la Federació de Penyes, avança que «estem valorant si proposem fer una rebuda a l’equip aquest divendres, però com que els jugadors venen amb els seus cotxes particulars podria quedar una mica descafeïnat. Sigui com sigui, el suport més important que tindran ha de ser a dins l’estadi. És molt important ajudar a aconseguir la victòria en un partit tan important i que pot ser clau per la salvació. El Mallorca també està en el grup dels que perillen amb el descens i ens interessa deixar-lo enrere. A més a més, és un horari realment bo perquè el dia 1 de maig és festiu. Entre tots, hem de fer un esforç i omplir l’estadi. Que els jugadors sentin que l’afició està amb ells i que donin el 100%. S’ha de veure una implicació total dels jugadors, que lluitin i sàpiguen que els cinc partits que queden són molt importants per al club».
Com la majoria, en Cristóbal va quedar «preocupat» després de la derrota a Mestalla per la primera hora de joc malgastada per part dels de Míchel. «Amb els canvis es va notar que hi ha jugadors més compromesos. Reclamem que juguin els Stuani i Portu de torn que ens van salvar la temporada passada, encara que ells per mala sort no puguin o no gaire. Els que van sortir a la segona part a València van donar una empenta molt forta a nivell físic i de compromís. S’ha de notar que realment es juguen la vida pel club. Han de donar el que puguin i més», valora.
Quan queden tres dies per al «caixa o faixa» contra el Mallorca, la venda d’entrades continua oberta per a socis, públic general i entrades VIP. Els preus van des dels 34 euros als 74,5 euros, entrades VIP a banda.
«Ja no són els quatre punts que ens queden per arribar als 42, sinó que cada vegada tenim menys equips per darrere nostre. Si guanyem divendres, deixaríem el Mallorca a sis més el goal average. Tindríem molta part guanyada d’aquí al final. Per això, és tan important aconseguir la victòria. Entre tots, hem de salvar un cop més l’equip de situacions delicades», assevera en Cristóbal. En Rafel també ho té clar: «És festiu, però no vol dir res i l’hora tampoc és una excusa ja. Tot el que no sigui omplir Montilivi amb 12.000 persones com a mínim, malament rai». L’afició ha parlat, ara li toca fer-ho a l’equip al camp aquest divendres.
