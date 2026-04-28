El Foment Gironapresó Puig de les Bassescontaminació Gironacàsting Enredadosdesallotjaments GironahabitatgeVan der Poel GironaFestes de la Santa Creu
Campanya per omplir Montilivi contra el Mallorca

El club llança una promoció amb descomptes per a les entrades de cares al transcendental partit per la salvació

Una imatge de Montilivi durant el partit contra el Betis / Marc Martí Font

Marc Brugués

El Girona té divendres una molt bona oportunitat per encarrilar la permanència i poder passar un tram final de temporada sense ensurts. Tot implica, és clar, superar el Mallorca i perforar la barrera dels quaranta punts per situar-se amb quaranta-un. Per ajudar-hi, el club ha llançat una promoció amb descomptes en la venda d'entrades per als socis per tal que l'estadi sigui el de les grans ocasions.

Els socis podran comprar entrades amb un 40% de descompte per al partit. Així, a Gol les entrades valen 21 euros, en comptes de 35 i a Preferent, 31, en comptes de 53. La promoció és vàlida, explica el club, comprant un mínim de dues entrades fins dijous a les sis de la tarda.

