El resultats de la primera volta contra els cinc últims rivals valdrien al Girona per salvar-se
Els de Míchel van guanyar el Mallorca i la Reial i van perdre davant Elx, Atlètic i Rayo per sumar sis punts que donarien la permanència
El Girona enceta divendres un esprint final de cinc jornades en les quals es juga la vida. Cinc partits en què necessita sumar, pel cap baix, quatre punts per arribar als quaranta-dos i garantir-se la continuïtat a Primera Divisió una temporada més. En principi, perquè al ritme que van els equips de baix, no seria de descartar que la xifra per salvar-se pogués ser una mica més alta de quaranta-dos. La meitat de la Lliga lluita per esquivar el descens quan queden només quinze punts en joc. Deu equips i tres places, una de les quals comença a escriure el nom del seu propietari, l’Oviedo. Tot i això, els asturians, a set de la salvació es resisteixen a llançar la tovallola. És la guerra i qui mostri més símptomes de debilitat, lleparà. Rayo, Espanyol i València (39), Elx i Girona (38), Alabès (36) i Mallorca (35) respiren, de moment, mentre que tres llocs són per ara per a Sevilla (34), Llevant (33) i Oviedo (28).
El calendari dibuixa una recta final apassionant per al Girona. Això sí, no apta per a cardíacs, sobretot si l’equip no és capaç de superar el Mallorca divendres a Montilivi (21:00). Si ho fa, la cosa pot fer baixada. Si no, compte, perquè després tocarà visitar un Rayo que tampoc ho té, rebre una Reial Societat amb el bitllet a Europa garantit però sempre competitiva, desplaçar-se al complicadíssim Metropolitano i tancar la Lliga amb l’Elx, a Montilivi, en un partit que tothom desitja que sigui un tràmit. A partir d’aquí, toca repassar com li ha anat al Girona contra els cinc darrers rivals a la primera volta. Serviria el bagatge assolit per salvar-se? Sí. Això sí, caldrà repetir-lo o millorar-lo.
Anem a pams. Contra el Mallorca, a la primera volta, en el primer partit del 2026, el Girona va imposar-se per 1-2 a Son Moix gràcies als gols de Tsygankov i Vanat. Contra el Rayo, a Montilivi, va ser un dia per oblidar en el que era el primer partit del curs, recordat pel xou de Gazzaniga (1-3). Davant la Reial Societat a Anoeta, dos gols de Tsygankov van donar una victòria, sorprenent, als de Míchel (1-2) a mitjan desembre. Els altres dos rivals, Elx i Atlètic de Madrid, van passar per sobre dels gironins a la primera volta. Els il·licitans van guanyar clarament per 3-0 al Martínez Valero, mentre que els matalassers van golejar a Montilivi (0-3).
Per tant, el Girona va sumar, a la primera volta, sis punts dels quinze possibles contra els cinc darrers rivals que li queden a la Lliga. Si ho repetís, s’enfilaria fins als 44 punts i, en principi, n’hi hauria d’haver prou, per assegurar-se la permanència.
El partit contra el Mallorca de divendres es presenta clau per a les aspiracions del Girona de tenir un final de curs més o menys tranquil. Els balears són un rival i, per tant, en joc, hi haurà també el goal-average particular definitiu.En aquest sentit, a l’espera del que faci l’equip a Vallecas i Elx, dos dels altres rivals directes amb qui encara ha de jugar, la situació de l’average és la següent: es té guanyat a l’Espanyol i l’Alabès i perdut amb Oviedo, Llevant i Sevilla, mentre que amb el València està igualat però el general és favorable, provisionalment, als del Túria per una diferència de tres gols.
