Una tarda amb Vitor Reis i Claudio Echeverri a Girona
Els dos futbolistes blanc-i-vermells cedits pel Manchester City van mostrar-se optimistes per a la final contra el Mallorca de divendres en un Meet & Greet organitzat per CaixaBank amb els seus clients
«Coneixia molt poques coses, de Girona. Però quan vaig saber que vindria vaig parlar amb Savinho i em va recomanar la Catedral, les platges, que a prop hi havia Platja d’Aro...». «Jo sabia que Girona estava a prop de Barcelona. Però viure aquí és increïble, sobretot pel clima...». Són paraules de Vitor Reis i Claudio Echeverri, cedits aquest curs a Montilivi pel Manchester City, i protagonistes d’una trobada organitzada per CaixaBank amb una trentena de clients i moderada per Jordi Roura, cap de redacció del Diari de Girona.
CaixaBank manté un ferm compromís amb el futbol com a eina de cohesió social, transmissió de valors i arrelament al territori. A Catalunya, aquest suport es concreta en una relació sòlida i de llarg recorregut amb el Girona, amb qui l’entitat comparteix valors com l’esforç, el treball en equip, la superació i la proximitat amb l’afició. A través del seu patrocini esportiu, CaixaBank aposta per iniciatives que van més enllà de la competició i que reforcen el vincle entre el club i la seva comunitat. En aquest context, accions com el Meet & Greet amb jugadors del primer equip exemplifiquen el model de patrocini amb valor afegit que impulsa CaixaBank: experiències que apropen el club als seus seguidors i generen espais de relació i emoció compartida. Aquest tipus de trobades permeten viure el futbol de manera més propera i humana, fent valdre el paper del Girona com a referent esportiu i social del territori.
«Costa fer el pas de sortir del país, deixar la família i els amics, i anar a un lloc diferent. Però m’he adaptat molt bé, a Girona. I la dona també hi està bé», opinava el central brasiler. «La cultura és molt diferent; els llatins som pesats i aquí a Europa tot és més ordenat. Estar aquí em recorda a Buenos Aires, és una ciutat bonica», concretava el davanter. Venir a Girona no només els ha canviat la vida, també els ha sacsejat el futbol que coneixien. «A l’Argentina, si perds un partit, com a mi em passava en l’època de River Plate, no pots sortir de casa. A Girona, en canvi, hi ha un respecte molt gran», continuava Echeverri.
Els futbolistes van parlar de la rivalitat entre l’Argentina i el Brasil, amb els ulls posats al Mundial. «Anar amb la Selecció va ser un premi immens, no m’esperava la trucada. Sincerament, espero estar en el Mundial. És el més gran que pot haver-hi. Si em passa, seré molt feliç», va verbalitzar el brasiler, replicat pel seu company. «Si pogués anar, seria increïble. Sobretot, perquè jugaria al costat de Messi».
El Girona-Mallorca
De la final contra el Mallorca, Echeverri va reconèixer que «darrerament no s’han donat els resultats que volíem. A Mestalla vam patir una derrota molt trista, però depenem de nosaltres. Estem tranquils, treballant bé, amb un bon companyerisme dins i fora del camp. Si continuem així, ho aconseguirem». Reis va afirmar-ho. «M’agrada molt Montilivi, perquè la gent està molt a prop nostre. La sentim allà, al nostre costat. I divendres ha de fer la diferència per quedar-nos amb els tres punts».
Quan acabi el curs, ambdós tornaran a Anglaterra. «No sento pressió, jo intento donar sempre el millor, ajudar a l’equip i ajudar-nos a nosaltres mateixos a créixer. La Premier és una de les millors lligues que existeixen i per a nosaltres és molt important venir a Girona a foguejar-nos, perquè a Espanya també hi ha molta competitivitat», admet l’argentí. «Estar aquí és molt positiu, perquè ens dona experiència i ens permet jugar», afegia Reis.
Vídeos del Míchel jugador
«Míchel t’empeny molt per a millorar i això és molt bo per al futbolista. És molt intel·ligent, t’ajuda a trobar els espais i per a mi ha sigut molt important», continuava el central. «Viu massa el futbol, i sap molt. Jo no l’he vist jugar, només he vist vídeos, però ens diu que era un futbolista top i nosaltres riem. És molt intens, i això per al jugador és bo, perquè ens obliga a estar concentrats i atents. Treballar amb ell et fa aprendre», responia l’argentí.
Pel que fa a companys, Reis es queda amb «Blind, la meva parella de ball. No parlem gaire, però m’ha ensenyat moltíssim». Echeverri escull a la llegenda «Stuani, i a Gazzaniga, perquè també és argentí. Però tots els companys han estat molt amables. Com a joves, ens fixem molt en la gent amb més veterania, com Witsel o David López».
Cap dels dos es penedeix de la decisió de formar part del Girona. «Vaig fer bé venint, cent per cent», responia Reis. «M’hauria agradat venir a l’estiu i estar-m’hi tot l’any, però no va poder ser. El que puc dir és que estic molt content», va opinar Echeverri, que, preguntat per si volia tornar, amb una rialla immensa, va dir que «per descomptat. M’agradaria molt repetir al Girona». Abans, però, cal lligar la permanència a Primera.
Subscriu-te per seguir llegint
