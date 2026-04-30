Míchel: "Hauríem de fer una segona volta de Champions per estar tranquils"
El tècnic assegura que l'actual Girona "no té res a veure amb l'any passat ni el principi de temporada" i que "guanyar demà el Mallorca seria un pas molt bo, no definitiu"
Míchel fa mesos que avisa el següent: "Hem de patir i aconseguir l'objectiu de la permanència, que és el més important". "Ho he dit en moltes rodes de premsa quan la gent preguntava si era possible mirar cap amunt. La lliga està molt igualada i sabia que un o dos resultats dolents farien que tot estigués més ajustat", ha recordat. Aquesta és precisament la situació en la que es troba el Girona, a les portes de la jornada 34 de Primera divisió. Les derrotes de la setmana passada contra Betis (2-3) i València (2-1) han provocat que el partit d'aquest divendres davant el Mallorca a Montilivi (21.00 h) sigui un "caixa o faixa", com l'han descrit molts aficionats, perquè la línia que hi ha entre la felicitat i el patiment és tan fina que tant la salvació com el descens es troben a quatre punts. "No és una final. Ens queden cinc partits i hem de guanyar, com sempre. El jugador ha de tenir gana i demostrar les coses per les quals estem jugant, però no hi ha comparació amb l'any passat. Hi ha sentiment de pertinença. Savinho també en tenia i portava sis mesos al club. No es té per estar molt de temps a un lloc, sinó per ser al lloc on vols ser. No té res a veure amb l'any passat. L'equip està bé. Hem de competir i guanyar amb la nostra afició. Necessitem a tothom. Aquest és un any de patiment perquè al començament de temporada no vam estar bé i quan tens un parell o tres de resultats menys bons doncs una altra vegada et trobes en una situació complicada. Com tothom. Hi ha onze equips que estan com nosaltres", ha apuntat el tècnic blanc-i-vermell.
La seva reflexió arriba després d'una mala primera part a Mestalla en què "l'equip va ser com un peix bullit amb la pilota": "Per mi és complicat que un jugador tingui aquesta sensació i no ha de passar demà. Hi ha d'haver agressivitat amb pilota i sense i mirar cap endavant; ser capaços de portar la pilota a camp rival ràpidament, arribar a l'àrea, fer centrades, xuts a porteria, pressió, recuperació de la pilota, futbol... Vull veure un partit de futbol del nostre estil, del que volem fer i no el que vam fer a la primera part l'altre dia". En aquest sentit, Míchel ha destacat que "estic encantat amb la plantilla que tinc. Tothom està concentrat i pensant cent per cent en el Girona. No té res a veure amb l'any passat, de veritat que no. És el futbol. És difícil solucionar un mal inici com el que hem tingut sense patir durant tota la temporada. Hauríem de fer una segona volta de Champions per estar tranquils ara mateix. L'equip ha fet moltes coses bones i estem en una situació privilegiada perquè depenem de nosaltres mateixos. L'afició necessita que l'equip doni la millor imatge possible i demà hi ha d'haver l'orgull gironí al camp. Juguem a casa. Necessitem agressivitat, amb pilota i sense". I ha afegit que "hi ha un gran ambient a dins. No hi ha cap problema amb els jugadors. Tinc la seguretat que demà farem un gran partit. Espero que la gent estigui amb nosaltres, contenta i orgullosa. Junts podem fer grans coses".
Per a l'entrenador del Girona, el sold out que s'ha penjat avui a Montilivi "és la millor notícia": "Que hla gent estigui amb nosaltres, sigui el jugador número 12 i estigui amb l'equip. Necessitem molt la nostra gent". Entre tots, s'ha d'aconseguir una victòria contra el Mallorca per poder sumar 41 punts a la classificació: "Guanyant estaríem més a prop de l'objectiu. Seria un pas molt bo, no definitiu. És el rival que ens ha tocat. El Mallorca també venia d'una situació molt bona guanyant el Madrid i el Rayo i els seus dos últims partits han fet que estigui una mica més avall perquè la lliga està molt igualada. Som onze equips que lluitarem en aquestes posicions. Ja vaig dir que l'Oviedo i el Llevant no eren equips de descens perquè tenen coses molt bones i han fet partidassos. Guanyar demà seria un pas importantíssim perquè som molts equips al mateix sac".
Sobre el Mallorca de Demichelis ha explicat que "és un equip diferent". "Té menys extrems i acumula més jugadors per dins, amb els laterals més llargs, però té un detall que marca el Mallorca amb o sense Arrasate. També amb el nou entrenador. Es tracta de les centrades i el punt de rematada. És perillós per Mojica i Maffeo, que aquí els coneixem, i també pels que arriben amb un gran peu com Darder o Samú Costa. A part que en el punt de rematada té un jugador diferencial com és Muriqi (21 gols). El seu joc ha canviat, però ells continuen sent bons en les centrades i el punt de rematada. Hem de tenir molta agressivitat nosaltres per fer que el rival estigui incòmode en l'últim terç de camp".
Van de Beek, a punt per tornar als entrenaments
Contra el Mallorca, Míchel continuarà tenint les baixes d'Abel Ruiz i Vanat, més els lesionats de llarga durada (Van de Beek, Portu, Juan Carlos i Ter Stegen) i Àlex Moreno per sanció després de complir cicle de targetes, però molt aviat podrà comptar amb més efectius. "La setmana que ve, Donny començarà a fer els entrenaments amb l'equip. És una gran notícia per nosaltres, però encara no està a punt per entrar en una convocatòria. Abel també avança favorablement de la recuperació, però encara no està a punt tampoc. Tots els processos de recuperació van bé. Portu, Juan Carlos, Ter Stegen ha començat a córrer "per cert, felicitats que avui és el seu aniversari", ha dit el tècnic-... Espero que algun ens pugui ajudar d'aquí al final. Amb Vanat tenim la sensació que no tornarà a jugar aquest any", ha actualitzat.
