El Mallorca de Demichelis també pot fer de salvavides
El Girona va sortir del pou amb un triomf contra el Mallorca d’Arrasate i avui ha de guanyar-lo amb el tècnic argentí per sentenciar la permanència
La millora del Girona aquest 2026 va començar amb un triomf davant el Mallorca a Son Moix (1-2) el passat 4 de gener. Aleshores, l’entrenador del conjunt balear era Jagoba Arrasate i els de Míchel van aconseguir guanyar-lo amb els gols de Tsygankov i Vanat, de penal, per poder sortir del pou després d’un inici de lliga molt complicat. Gairebé quatre mesos més tard, l’escalada de posicions a la classificació per arribar a l’objectiu de la permanència pot quedar gairebé sentenciada aquesta nit a Montilivi (21.00 h/Movistar LALIGA). També contra el Mallorca, però sense Jagoba Arrasate ni Vanat. Els mallorquinistes tenen Demichelis d’entrenador, mentre que la baixa del davanter ucraïnès del Girona per lesió podria continuar sent suplerta per Echeverri com en els últims encontres.
En un moment on els blanc-i-vermells es troben en terra de ningú -amb 38 punts tenen un marge de quatre unitats tant amb els 42 com amb les posicions de descens-, el Mallorca pot tornar a fer de salvavides aquesta temporada o, del contrari, enfonsar-los altra vegada. No cal oblidar que el canvi a la banqueta de Son Moix es va produir, precisament, perquè els resultats de Jagoba Arrasate no convencien als mallorquinistes i Demichelis havia de generar un canvi que encara no s’ha completat perquè el conjunt balear és 17è, marcant la salvació a només un punt de l’antepenúltim classificat, un Sevilla que a hores d’ara seria el primer en baixar seguit del Llevant i l’Oviedo.
D’entrada, el Girona sap que ha de mostrar una imatge molt diferent respecte a l’última jornada davant el València a Mestalla (2-1) en un duel que es presenta vital per la permanència. En aquest sentit, Míchel podria buscar el canvi d’inici amb una petita revolució a l’onze. La primera peça que mourà serà de forma obligada perquè Àlex Moreno va veure la cinquena groga contra els de Carlos Corberán i és baixa per al partit d’avui. El seu lloc al lateral esquerre l’ocuparà Arnau, el jugador més polivalent que té l’entrenador, i Hugo Rincón entraria per cobrir el defensa maresmenc a la dreta. D’altra banda, caldrà veure què fa el tècnic del mig del camp endavant. Fran Beltrán podria reaparèixer i això deixaria fora Iván Martín o Lemar. Si això passa, Ounahi podria tornar a jugar per dins, on clarament se sent més còmode, i deixaria lliure l’extrem esquerre per Bryan Gil o Joel Roca.
El Mallorca, per la seva part, arriba a Montilivi com el pitjor visitant de Primera i la novetat a la convocatòria de Zito Luvumbo. La seva principal arma és Muriqi, segon màxim golejador de la lliga amb 21 gols.
Subscriu-te per seguir llegint
