La indefensable dinàmica del Girona: 10 de 33 punts contra els rivals més directes
L’equip de Míchel no se’n surt davant dels equips amb els quals es juga la permanència
Segurament, l’explicació més raonable per entendre per quina raó el Girona s’ha embolicat de la manera en la qual ho ha fet en el seu objectiu d’assolir la permanència a Primera Divisió és el seu rendiment contra els rivals més directes: tan sols ha sumat 10 dels 33 punts en joc contra l’Oviedo, el Llevant, el Sevilla, l’Alabès, el Mallorca i l’Elx, per exposar els més influents. Tampoc no és que la cosa li hagi anat gaire millor davant d’altres conjunts que encara emboliquen la troca, com el València, l’Espanyol o el Rayo Vallecano. Però la fragilitat demostrada amb els primers clubs esmentats ha complicat d’allò més un repte que semblava força encarrilat fa unes setmanes, amb un coixí de vuit punts respecte a les brases reduït a quatre, però amb el Sevilla, divuitè classificat, encara pendent de jugar dilluns contra la Reial Societat.
La patacada contra els mallorquins divendres al vespre a l’estadi no és, ni de bon tros, la primera que pateix l’equip de Míchel Sánchez, que ha perdut credibilitat amb massa facilitat i es jugarà el futur en les quatre últimes jornades. Repassant el balanç contra els equips més implicats en la lluita per la salvació -els que estaven per sota del Girona abans de començar la jornada-, els números no menteixen: amb l’Oviedo, 1 punt de 6 (3-3 a Montilivi i 1-0 al Carlos Tartiere); amb el Llevant, 1 punt de 6 (0-4 a Montilivi i 1-1 al Ciutat de València); amb el Sevilla, 1 punt de 6 (0-2 a Montilivi i 1-1 al Ramon Sánchez-Pizjuán), amb l’Alabès, 4 punts de 6 (1-0 a Montilivi i 2-2 a Mendizorrotza); amb el Mallorca, 3 punts de 6 (1-2 a Son Moix i 0-1 a Montilivi); i amb l’Elx, el conjunt amb el qual tancarà la Lliga a l’estadi, 0 punts de 3, amb el record negatiu del 3-0 encaixat al Martínez Valero. En total, 10 punts de 33 que fan mal als ulls.
Escalant una mica més, el tema no és per tirar coets, malgrat que és més defensable: contra el València, 3 punts de 6 (2-1 a Montilivi i 2-1 a Mestalla); amb l’Espanyol, 4 punts de 6 (0-0 a Montilivi i 0-2 a l'RCDE Stadium); i amb el Rayo Vallecano, el pròxim rival el dilluns 11 de maig, hi ha un provisional 0 punts de 3, amb l’1-3 del duel inaugural del campionat.
L’Athletic, club amic
El resultat contra el Mallorca comprimeix encara més la taula, deixant als gironins pendents d’un triomf de la Reial Societat al Pizjuán per respirar amb certa tranquil·litat, ja que mantindria el marge amb el descens amb una jornada, amb un partit menys per jugar. Ara com ara, el Girona és setzè amb 38 punts, i fa càlculs depenent dels rivals: l’Oviedo, cuer amb 28, juga aquesta tarda al camp del Betis; el Llevant, penúltim amb 33, va caure golejat ahir davant del Vila-real (5-1); el Sevilla, divuitè amb 34, espera el partit de demà amb ànsia; l’Alabès, dissetè amb 36, va veure com l’Athletic Club li remuntava un 2-1, que va transformar en 2-4 per a benefici dels de Montilivi.
Per damunt dels blanc-i-vermells, hi ha el Mallorca, també amb 38, i l’Elx, un altre amb els mateixos punts i que avui visita el Celta; amb 39 hi ha un triple empat entre el València, que va caure derrotat contra l’Atlètic de Madrid (0-2), l’Espanyol, que s’enfronta aquest vespre al Reial Madrid, i el Rayo Vallecano, que visita el Coliseum de Getafe. El tram final serà una bogeria.
