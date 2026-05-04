L’alerta groga continua activa i ara castiga el Girona sense Bryan Gil
Després d’aguantar mesos amb nombrosos jugadors apercebuts, el Girona pateix les baixes per acumulació de targetes just en el moment més delicat de la temporada
Feia temps que el Girona estava avisat. L’alerta groga que hi havia sobre la plantilla, amb jugadors com Bryan Gil, Vanat, Vitor Reis, Àlex Moreno i Gazzaniga a una sola amonestació de la suspensió, podia suposar un risc per al conjunt blanc-i-vermell com està passant ara amb les baixes per sanció d’alguns d’ells just en el moment més delicat de la temporada amb la permanència en joc quan només queden quatre partits per acabar la lliga.
Després que Àlex Moreno es perdés l’últim encontre contra el Mallorca a Montilivi (0-1), causant un problema evident al lateral esquerre perquè és l’únic futbolista específic per a la posició, i que, mantenint Arnau al lateral dret i donant entrada a Francés a l’onze titular per situar-lo a l’eix de la defensa, Blind tingués seriosos problemes per ocupar-se d’homes com Kalumba, Maffeo o Luvumbo, les mancances a la banda esquerra gironina continuaran fent palès aquesta jornada que ve davant Rayo a Vallecas tot i el retorn del penedesenc per resoldre el problema al lateral. Bryan Gil va veure la cinquena groga amb el partit finalitzat contra els de Demichelis i, per tant, no hi serà en la pròxima final que té dilluns vinent l’equip de Míchel.
L’extrem andalús va ser amonestat «un cop finalitzat l’encontre i trobant-se a dins del terreny de joc, per fer observacions a una decisió arbitral mostrant disconformitat», segons va fer constar el col·legiat Hernández Maeso a l’acta del Girona-Mallorca. Havia aguantat més de quatre mesos Bryan Gil apercebut, patint, fins i tot, una lesió pel mig -a principis de març es va fer una ruptura parcial del lligament intern del genoll dret- que li ha anat fent perdre protagonisme. El de Barbate no ha tornat a ser titular des de llavors i ha vist com Joel Roca no només li prenia el lloc com a revulsiu sinó que ara també ho fa a l’onze després de guanyar-se’l amb gols i bones actuacions. Des que es va recuperar, el ‘21’ del Girona ha tingut minuts a les segones parts davant el Reial Madrid, València i Mallorca -contra el Betis no es va moure de la banqueta-.
No obstant això, per visitar el Rayo Míchel es queda sense un jugador que ha estat molt important per als seus esquemes durant tota la temporada i que pot ser diferencial per al joc ofensiu de l’equip. Sense Bryan Gil, l’entrenador blanc-i-vermell no tindrà cap més remei que mantenir Joel Roca o Ounahi, malgrat que porta setmanes força apagat, com ha fet últimament. En la posició d’extrem esquerre també hi ha fet jugar Echeverri, encara que en l’actualitat sembla que li ha tocat ser l’encarregat d’ocupar el buit que han deixat Vanat i Abel Ruiz en la punta d’atac perquè Stuani pugui sortir a la represa, o bé Lemar.
Després que Bryan Gil hagi complert el cicle de targetes, i que ja ho hagin fet també Vitor Reis, que es va perdre el partit davant l’Athletic, i Àlex Moreno, que no hi va ser contra el Mallorca, el Girona continua amb l’alerta groga activa. Tenint en compte que Vanat ja no reapareixerà en el poc que queda de temporada perquè s’està recuperant d’una lesió tendinosa a l’isquiotibial de la cama esquerra, hi ha amb quatre targetes Gazzaniga i Hugo Rincón.
Segurament, el cas més delicat és el del porter argentí. Gazzaniga és titular indiscutible i amb Ter Stegen lesionat, l’únic amb qui confia Míchel. Si mai veu la cinquena groga en els quatre partits que queden, l’hauran de rellevar Rubén Blanco, que no ha debutat encara amb la samarreta del Girona des que va arribar el passat mes de febrer, o Krapyvtsov.
Després d’encaixar tres derrotes consecutives, la pitjor ratxa de l’equip i que iguala la de l’inici de temporada, el conjunt blanc-i-vermell té per davant un últim mes de competició d’allò més dur en què haurà de sumar sigui com sigui els quatre punts que li queden per arribar als 42.
