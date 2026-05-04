El Sevilla definirà avui la gravetat de la derrota del Girona
Un triomf andalús aquest vespre contra la Reial Societat acostaria el descens a dos punts i, un empat, a tres
Les derrotes de València, Elx, Alabès, Llevant i Oviedo minimitzen l’ensopegada amb el Mallorca
Divendres a quarts de dotze de la nit, Montilivi es buidava amb la sensació de pànic entre els aficionats baixaven les escales. De l’esperança de veure una gran nit que podia valer la salvació virtual, es passava, en noranta minuts a la foscor absoluta i al temor de veure com tots els fantasmes revifaven arran de la desfeta contra el Mallorca (0-1). Encetar la jornada amb derrota obligava, doncs, a estar ben pendents dels resultats dels rivals directes. És a dir, estar enganxats a la televisió, la ràdio o al mòbil per mesurar la dimensió de la gravetat de la derrota. Tot era pessimisme divendres, amb la possibilitat d’una combinació que deixés el Girona amb només un punt d’avantatge respecte el descens. A l’hora de la veritat, la gravetat del 0-1 contra el Mallorca es decidirà aquest vespre, perquè tant dissabte com ahir, els resultats van somriure, i de quina manera, als interessos del conjunt de Míchel. I només en queda un per jugar dels rivals directes. El més important, el que marca el descens: el Sevilla. El conjunt andalús rep aquest vespre la Reial Societat al Ramón Sánchez Pizjuán (21.00) en un partit que marcarà l’estat de nervis i angoixa de més de mitja dotzena d’equips per a les quatre jornades que queden de Lliga.
Tot va començar dissabte a mitja tarda, quan l’Atlètic de Madrid, ple de suplents i joves del filial, va imposar-se a Mestalla al València (0-2). El dissabte seria rodó amb la clara derrota del Llevant a Vila-real (5-1) i, sobretot, la victòria de l’Athletic Club a Mendizorrotza (2-4). L’Alabès s’havia avançat dues vegades però va ser incapaç de puntuar en el derbi basc, la qual cosa va afavorir ben ple els interessos del Girona. Diuen els que hi entenen que no s’han de perdre forces patint per coses que no es poden controlar com són els resultats dels altres. Però què hi vols fer? Si no es fa la feina, cal mirar-los i més quan queda tan poc i hi ha tant en joc. Així que el carroussel va continuar ahir a la tarda amb la visita de l’Elx a Vigo. El Celta també va fer els deures i va deixar els il·licitans sense puntuar (3-1).
Qui sí que va guanyar ahir va ser el Rayo Vallecano, següent rival del Girona, al camp del Getafe (0-2). Els de Vallecas, amb aquesta victòria, s’enfilen fins als quaranta-dos punts i assoleixen la permanència virtual. No és matemàtica, no, però hauria de ser una bona notícia, en principi, visitar Vallecas d’avui en vuit (21:00) amb el rival salvat i després de jugar aquest dijous la tornada de les semifinals de la Conference League.
Per la seva banda, l’Oviedo va dir adéu a les esperances de salvar-se en perdre amb claredat a la Cartuja contra el Betis (3-0). Els asturians es queden a vuit punts, amb només dotze per disputar-se.
El calendari
A partir d’aquí, amb la fortuna de cares aquesta jornada toca analitzar el calendari. El Girona, dèiem, ha de visitar Vallecas i, després, rebre la Reial Societat dijous que ve. Els bascos, amb el bitllet a la Lliga Europa garantit, són un dels equips amb poques aspiracions que queden, si és que no es reenganxen a la lluita per a una cinquena plaça de Lliga de Campions. Les dues darreres jornades dels de Míchel seran al Metropolitano contra l’Atlètic de Madrid, que podria estar classificat per la final de la Champions, i a Montilivi contra l’Elx. Els aficionats blanc-i-vermells sospiren per tal que aquesta darrera jornada contra l’Elx sigui de tràmit i no pas una final a vida o mort. Per al duel de dilluns entrant a Madrid contra el Rayo, Míchel recuperarà Àlex Moreno però perdrà Bryan Gil per acumulació d’amonestacions.
Del calendari de la resta de rivals, destaca sobretot l’Elx-Alabès d’aquest cap de setmana. Un duel directe, com el Girona-Mallorca de divendres passat, que farà que un dels dos, o tots dos, no sumi els tres punts. Qui també tindrà un duel directe serà el Llevant en la penúltima jornada en què ha de rebre el Mallorca. Qui sap si en quin escenari hi arribaran uns i altres.
- Bisbe de Girona: «Estàvem acostumats a tenir catòlics per inèrcia i ara ho són per convenciment»
- Treballador acomiadat a Cassà de la Selva denuncia places irregulars i favoritismes municipals
- Us fraudulent de targetes per a persones amb mobilitat reduïda a Girona: un problema recurrent
- Accident a l'AP-7: un ferit atrapat en un xoc entre un cotxe i un autocar a Maçanet de la Selva
- La cafeteria de Sant Hilari que també era bolera, cinema, teatre i discoteca
- Els assessors fiscals aconsellen sobre la campanya de la renda: 'Habitatge i eficiència energètica són les deduccions més potents
- Manolo García i Quimi Portet: «El Último de la Fila és tornar a casa; estàvem bojos per la música i això ens continua unint»
- Ni 200 euros ni 800: la nova quantitat que Hisenda vigila en retirar diners del caixer