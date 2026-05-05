La visita al Metropolitano, diumenge en horari unificat
La Lliga fixa la penúltima jornada a les set del vespre del dia 17 amb la possibilitat de dividir-la per franges en funció de què hi hagi en joc
La Lliga ha anunciat aquesta tarda que la penúltima jornada, en la qual el Girona visitarà el Metropolitano per enfrontar-se a l’Atlètic, es disputarà, de moment, íntegrament el diumenge 17 a les set del vespre (19:00). En aquest sentit, la Lliga podria variar i dividir els horaris en diferents franges, en funció de què hi hagi en joc, si la lluita per entrar a Europa o per evitar el descens. En tot cas, com que el Girona juga el dijous abans contra la Reial Societat a Montilivi, en cap cas el partit es podria moure a dissabte.
