Izan González ja ha signat el seu contracte amb el Girona

El migcampista blanenc, propietat del Cornellà i cedit al Granada, és un dels dos moviments avançats per al curs vinent

Izan González, amb el Granada. / izangonzaa_10

Jordi Bofill

Girona

El migcampista blanenc Izan González ja ha signat el seu contracte amb el Girona, tal com va avançar la Cadena Ser. El fitxatge pels de Montilivi es va encarrilar durant el passat mercat d’hivern, quan el jugador, que llavors meravellava a l’Europa sota les ordres d’Aday Benítez, a la Primera RFEF, va anar a parar al Granada, de la Segona Divisió, per ordre del Cornellà, el seu club propietari. Les darreres informacions, però, apunten al fet que la signatura va tenir lloc fa unes setmanes, just abans que Leo Messi comprés el Cornellà: el jugador ha tancat un acord de llarga durada i formarà part de la primera plantilla.

Aquest no és l’únic jugador que la direcció esportiva del Girona liderada per Quique Cárcel ha avançat amb la mirada posada en el següent curs, malgrat la incògnita de desconèixer si l’equip competirà a la Primera o a la Segona Divisió. L’altre nom en qüestió és el davanter ucraïnès Oleksandr Pyshchur, que actualment juga a la Lliga hongaresa.

