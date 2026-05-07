Operació permanència: descomptes contra la Reial i busos de franc a Madrid

El Girona activa una campanya per omplir Montilivi dijous que ve i ofereix el viatge gratuït al Metropolitano

Una imatge de l'afició del Girona a Montilivi aquesta temporada / Marc Martí Font

Redacció

Girona

El Girona té quatre jornades per estacar la permanència i esquivar un descens que, ara mateix, té a només dos punts. Dilluns visitarà el Rayo a Vallecas amb l'objectiu d'acostar-se a l'objectiu i poder-lo certificar dijous que ve a Montilivi en el partit contra la Reial Societat. En aquest sentit, el club ha activat una campanya de descomptes en la compra d'entrades per aquest partit per tal d'omplir Montilivi. Així, els socis tindran un descompte del 40% en la compra de la tercera entrada.

A més a més, el Girona ofereix el desplaçament gratuït en autobús fins a Madrid pel duel de diumenge entrant al camp de l'Atlètic de Madrid. Les entrades pel partit al Metropolitano es posen a la venda demà (de les 10:00 fins dilluns 11 de maig a les 23:59) i el club posa a disposició bus gratuït per a les primeres 225 persones que ho sol·licitin i comprin l’entrada (30 euros). La venda serà únicament per a socis a través de https://viatges.gironafc.cat/ amb un límit de cinc entrades per soci, sempre que totes les persones per a les quals es compri, també ho siguin. Si durant el període destinat a la compra exclusiva per a socis no es venen totes les entrades, s'obrirà la venda a públic general del 12 de maig a les 10:00 fins el 13 de maig a les 14:00.

