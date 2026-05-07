Operació permanència: descomptes contra la Reial i busos de franc a Madrid
El Girona activa una campanya per omplir Montilivi dijous que ve i ofereix el viatge gratuït al Metropolitano
El Girona té quatre jornades per estacar la permanència i esquivar un descens que, ara mateix, té a només dos punts. Dilluns visitarà el Rayo a Vallecas amb l'objectiu d'acostar-se a l'objectiu i poder-lo certificar dijous que ve a Montilivi en el partit contra la Reial Societat. En aquest sentit, el club ha activat una campanya de descomptes en la compra d'entrades per aquest partit per tal d'omplir Montilivi. Així, els socis tindran un descompte del 40% en la compra de la tercera entrada.
A més a més, el Girona ofereix el desplaçament gratuït en autobús fins a Madrid pel duel de diumenge entrant al camp de l'Atlètic de Madrid. Les entrades pel partit al Metropolitano es posen a la venda demà (de les 10:00 fins dilluns 11 de maig a les 23:59) i el club posa a disposició bus gratuït per a les primeres 225 persones que ho sol·licitin i comprin l’entrada (30 euros). La venda serà únicament per a socis a través de https://viatges.gironafc.cat/ amb un límit de cinc entrades per soci, sempre que totes les persones per a les quals es compri, també ho siguin. Si durant el període destinat a la compra exclusiva per a socis no es venen totes les entrades, s'obrirà la venda a públic general del 12 de maig a les 10:00 fins el 13 de maig a les 14:00.
- Ni caminar ni anar al gimnàs: l’exercici que Harvard recomana a partir dels 55 anys per envellir millor
- Canvis en el permís de conduir a partir del 2026: la norma de la DGT afecta els conductors nascuts entre el 1956 i el 1961
- Salellas rep amb humor la ministra d’Habitatge després d’arribar mitja hora tard: «Sembla que hàgiu vingut amb Rodalies»
- El mètode del forat a la carrosseria: roben un cotxe de 100.000 euros i intenten endur-se’n un de 180.000 a Calonge
- Pau Montplet, el jove astrofotògraf de Breda que ha cridat l’atenció de la NASA
- El requisit de la Seguretat Social que permet jubilar-te als 61 amb 33 anys cotitzats i que molts desconeixen
- El poble de 4.000 habitants que s’ha posat de moda al futbol gironí
- Nestlé concreta l’impacte de l’ERO a Girona: 12 treballadors afectats i un mes de negociacions per davant