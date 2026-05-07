Prop de 4 mesos sense guanyar com a visitant i 4 punts de 21
L’equip blanc-i-vermell ha de tallar la mala dinàmica com sigui dilluns a Vallecas
Els números que presenta darrerament el Girona lluny de Montilivi fan treure una ganyota: no guanya des de la seva visita a Cornellà-El Prat, del 16 de gener, fa gairebé quatre mesos, i encadena una dinàmica de quatre punts de vint-i-un possibles. Amb aquests ingredients afronta el desafiament de la visita dilluns a Vallecas, on està obligat a sumar els tres punts en una jornada en què els de Míchel podrien caure en la zona de descens després d’un munt de setmanes sense ser-hi.
Tret d’un mes, del desembre al gener, en què l’equip blanc-i-vermell va vèncer en tres partits consecutius com a visitant contra la Reial Societat, el Mallorca i l’Espanyol, ni abans ni després, ha estat capaç de sumar cap victòria. Ambdós intervals de temps representen set jornades; és a dir, 21 punts: en la part inicial de campionat en va sumar tres, i ara en suma quatre.
En el primer tram de competició, el Girona va perdre a Vila-real (5-0), Montjuïc (2-1), Getafe (2-1) i Elx (3-0), mentre que va empatar davant del Celta de Vigo (1-1), l’Athletic Club (1-1) i el Betis (1-1). Llavors, les tres alegries van treure l’equip de les brases, i fins i tot va arribar a disposar d’un coixí de vuit punts que ara ha vist reduït a tan sols dos.
Però des del triomf en el derbi contra l’Espanyol, la irregularitat a camp contrari ha tornat: derrotes a Oviedo (1-0), Pamplona (1-0) i València (2-1), i empats contra el Sevilla (1-1), l’Alabès (2-2), el Llevant (1-1) i el Reial Madrid (1-1). La tònica d’alguns d’aquests duels va ser l’intercanvi d’emocions en el temps de descompte: al Pizjuán, els locals van empatar en el 92 i Stuani va fallar un penal en el 98; a Vitòria, Boyé va igualar en el 89 després que el Girona no tingués la capacitat de resoldre un 1-2; una llum que sí que va tenir al Ciutat de València gràcies a una acció d’orgull de Joel Roca, que va salvar un punt vital en el 94.
En total, doncs, el Girona ha lligat 16 punts com a visitant, amb un balanç de tres victòries, set empats i set derrotes. Malgrat que sembli una estadística dolenta, comparada amb altres equips és prou bona: és el novè millor visitant de la categoria. El problema són les urgències i que s’ha encallat en un moment de necessitat extrema, que mirarà d’estripar dilluns contra el Rayo Vallecano, un conjunt que ja suma 42 punts i centrarà l’atenció de les pròximes hores en la Conference. En la penúltima jornada, al Girona encara li quedarà visitar l’Atlètic.
El Rayo Vallecano se cita amb la història
El Rayo Vallecano afronta a l’estadi de La Meinau una cita amb la història, ja que buscarà la seva classificació a la final de la Conference League davant de l’Estrasburg (21 hores, Movistar), al qual va guanyar en l’anada per la mínima (1-0) i que ha estat tota la setmana pensant en la remuntada, com ja va fer en els quarts contra el Mainz.
