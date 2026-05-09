Arnau: «A Vallecas transmetrem que hi anem de veritat»
Arnau assumeix el rol de capità i pren la paraula per assegurar que «l’equip està concentrat» en aconseguir l’objectiu de la permanència
Amb 23 anys, Arnau Martínez és un dels set futbolistes més joves de la plantilla del Girona. Té la mateixa edat que Alejandro Francés i Hugo Rincón; més petit que ell són Joel Roca (20), Claudio Echeverri (20), Vitor Reis (20) i Vladyslav Krapyvtsov (20). No obstant això, el defensa maresmenc ha adquirit una veterania en les sis temporades que fa que és al primer equip -va debutar el desembre de 2020 en un partit de Copa i el març de 2021 a Segona divisió- que no només el fa indispensable al terreny de joc, estant sempre a disposició de l’equip i complint en la posició on Míchel Sánchez el necessiti, sinó que el posa a l’altura de llegendes com Cristhian Stuani o Cristian Portugués ‘Portu’.
Arnau ha assumit el rol de capità i, a part de ser l’encarregat de portar el braçalet als partits, ho ha fet amb totes les conseqüències. En aquesta ocasió, el lateral dret del Girona -malgrat que aquest curs també se l’ha vist de lateral esquerre, central o pivot- ha pres la paraula en un dels moments més delicats del conjunt blanc-i-vermell, que després d’encaixar tres derrotes consecutives s’ha vist abocat a lluitar per evitar el descens en l’últim tram de lliga.
«L’equip està concentrat, motivat i feliç. Ens queden quatre finals per l’objectiu, que el tenim clar: és la salvació. Es veu als entrenaments, que la gent hi va de veritat, i és el primer que volem transmetre dilluns a Vallecas. A partir d’allà, ens quedaran tres finals més i depenent del que passi podrem estar més a prop de l’objectiu o ens tocarà remar més que mai. Necessitem a tothom», va assegurar Arnau en declaracions als mitjans del club. El Girona tancarà la jornada 35 davant el Rayo Vallecano sabent que una victòria li permetria agafar aire de nou perquè es posaria amb quatre punts de marge respecte el primer que baixi, ara mateix l’Alabès, i en sumaria 41 a la classificació abans d’enfrontar-se a la Reial Societat, Atlètic i Elx.
Tenint en compte que en els últims tres partits, els gironins no han mostrat la seva millor versió i, segurament, han perdut per tenir menys intensitat que els rivals i cometre errades greus en defensa, el jove capità va defensar que «jo el que puc transmetre és el que he viscut. L’any passat també vam patir. Crec que aquest escut, la nostra ciutat, la nostra afició i tota la gent de Girona mereix estar a Primera divisió. Som una ciutat de Primera, un club de Primera i una afició de Primera, llavors hem de remar tots junts per aconseguir aquesta permanència». En aquest sentit, Arnau va insistir en la importància de comptar amb el suport dels seguidors i de seguir omplint l’estadi en els dos últims partits que queden a casa. «Demanaré el mateix que va passar l’altre dia contra el Mallorca, aquí, a casa. Els necessitem a tots. És veritat que, a vegades, quan l’equip no va bé, és difícil animar-nos, però la veritat que nosaltres és quan més els necessitem. Montilivi ha de ser un fortí per nosaltres. L’afició ens ajuda molt, és com el jugador número 12 per nosaltres i la necessitem més que mai», va apuntar.
