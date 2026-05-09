El Girona esquivarà el descens aquesta jornada
L’empat entre l’Elx i l’Alabès al Martínez Valero manté l’equip de Quique Sánchez Flores a la 18a posició, que marca la zona de perill, però la distància respecte al conjunt blanc-i-vermell es retalla a només un punt
El Girona s’ha complicat la vida de mala manera, després d’encaixar tres derrotes consecutives contra Betis (2-3), València (2-1) i Mallorca (0-1), i això fa que s’hagi de passar les últimes jornades de lliga amb l’ai al cor mentre segueix els partits dels seus rivals en la lluita per evitar el descens. Avui, dissabte, s'han disputat dos duels directes entre equips que també persegueixen l’objectiu de la permanència i, malgrat que no podien perdre tots quatre i, per tant, cap resultat era favorable als gironins, el conjunt de Míchel no n'ha sortit tan malparat.
En el pitjor dels casos, els blanc-i-vermells s’haurien plantat aquest dilluns a Vallecas situats a la zona de perill. Per sort, però, no serà així i, passi el que passi davant el Rayo Vallecano, el Girona ja sap que esquivarà els llocs de descens aquesta jornada -malgrat que això no l’eximeixi de retrobar-se amb la victòria per poder agafar una mica d’aire a la classificació i no patir en excés als tres darrers partits que quedin-.
El palamosí Álvaro Rodríguez, a les files de l’Elx, ha donat un cop de mà al seu exequip -té passat a la base del Girona- marcant el gol de l’empat al Martínez Valero (1-1), amb una rematada de cap a vint minuts del final, i, per tant, deixant sense el triomf a un Alabès que s’havia avançat al marcador mitjançant Toni Martínez de penal. L’empat ha impedit que l’equip de Quique Sánchez Flores surti del descens i els bascos es mantenen a la 18a posició amb 37 punts, ara a només un punt del Girona (38) que és qui marca provisionalment la salvació. En aquest sentit, els de Míchel necessiten aconseguir la victòria davant el Rayo per poder tancar la jornada amb quatre punts de marge respecte els llocs de descens i deixar bona part de la feina feta. Si no, els càlculs tindran com a resultat el patiment.
D’altra banda, el Sevilla està guanyant terreny en la seva lluita i ha remuntat l’Espanyol al Sánchez-Pizjuán (2-1) amb els gols de Castrín i Akor Adams en el tram final de l’encontre. Després que el VAR anul·lés una diana d’Alexis Sánchez, Dolan havia posat per davant l’equip de Manolo González, que, amb la derrota, continua en caiguda lliure després d’acumular cinc mesos sense guanyar. El conjunt de Luis García Plaza es posa amb 40 punts, deixant el Girona marcant la salvació, i els pericos seguiran amb 39. El pitjor de tot, però, són les males sensacions que continuen transmetent partit rere partit.
