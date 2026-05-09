El Girona també juga al Martínez Valero i al Pizjuán
La lluita per la salvació viurà avui un nou capítol molt intens amb l’Elx-Alabès i el Sevilla-Espanyol que podria deixar l’equip de Míchel en llocs de descens
Dissabte d’emocions per al Girona, malgrat que els de Míchel no juguin fins dilluns. La jornada d’avui afecta de ple a tres dels rivals directes dels blanc-i-vermells en la lluita per la salvació i una carambola podria enviar els gironins als llocs de descens abans de la visita a Vallecas.
El calendari ha programat per a l’hora de dinar un interessant Elx-Alabès (14 hores, DAZN) i, per a la sobretaula, un Sevilla-Espanyol (16.15 hores, Movistar LaLiga). El Girona s’enfrontarà al Rayo Vallecano d’aquí a 48 hores (21 hores, Movistar LaLiga) i ja sabrà si passa una jornada més fora del perill, encara que hi flirtegi, o comença el seu partit en la línia vermella. Aquest també serà un factor psicològic a tenir en compte en el tram final d’una Lliga que no admet cap mena de relaxament.
Què ha de passar perquè els de Míchel caiguin en descens? Que l’Alabès i el Sevilla guanyin. Ara com ara, els vitorians són els ocupants de la divuitena posició a dos punts del Girona, mentre que els andalusos són dissetens, a tan sols un. Si ambdós conjunts sumen tres punts, doncs, superaran a un Girona que continuaria empatat a punts amb el Mallorca, que rep demà el Vila-real, i l’Elx, que ja hauria jugat contra l’Alabès i que ha de visitar Montilivi en la darrera jornada.
Això sí, els gironins continuen depenent d’ells mateixos i el fet de veure’s entre els tres equips assenyalats per baixar a la Segona Divisió només seria provisional. Si el Girona guanya a Vallecas, es mantindrà fora del descens tal com ho ha estat en les últimes jornades. De fet, l’empat també li assegura continuar fora en el pitjor dels casos.
Per als interessos catalans, la recepta demana que l’Elx guanyi a l’Alabès, perquè d’aquesta manera, i si els resultats continuen acompanyant i s’acaba salvant, la seva presència a l’estadi en l’última cita del curs no representaria el mateix perill que si té el descens en joc, sobretot si el Girona es manté implicat per no haver fet els deures.
Però el que veritablement interessa al Girona és deixar-se d’històries i guanyar, després d’encadenar tres derrotes consecutives en el tram en què menys errors podia cometre. Els de Míchel han gastat bales innecessàries i ara tenen els fantasmes a prop.
Si l’Elx-Alabès tindrà un munt de factors en joc, el Sevilla-Espanyol pot ser dramàtic. Els de Luis García Plaza van ressuscitar dilluns guanyant a la Reial Societat i canviant-se la plaça de descens amb els de Mendizorrotza; l’Espanyol, en canvi, continua en un forat negre, perquè no coneix la victòria en aquest 2026: de lluitar per la Lliga de Campions ha passat a fer-ho per no baixar a la Segona Divisió. I encara sort que fa un parell de setmanes van sumar un punt contra el Llevant, que és el que ara mateix el separa del Girona, amb qui té el goal-average perdut.
Tots els focus dels gironins, doncs, seran al Martínez Valero i al Pizjuán abans de la final a Vallecas de dilluns.
