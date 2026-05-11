Balanç positiu en les visites del Girona a Vallecas a Primera Divisió
El Girona acumula dues victòries, un empat i una única derrota en quatre desplaçaments
Al Girona, fins ara, li ha sortit prou bé, el fet de visitar l’estadi del Rayo Vallecano en desplaçaments a la Primera Divisió. Dels quatre cops en què els gironins s’han desplaçat a Vallecas, han sumat dues victòries, un empat i una única derrota, la patida el curs passat. Això contrasta amb els números històrics que ha acumulat al llarg de la història en els seus duels com a visitant a Madrid, en què acumula cinc triomfs, dos empats i nou derrotes.
La primera vegada que el Girona va jugar a Vallecas a Primera Divisió, el curs 2018-19, Míchel Sánchez s’asseia a la banqueta local i Eusebio Sacristán era l’ocupant de la visitant. En aquells moments, el clima gironí era de pau i tranquil·litat, perquè ningú no s’imaginava el daltabaix que s’acabaria produint: l’equip va sortir amb els tres punts gràcies a un doblet de Cristhian Stuani (0-2).
La segona visita ja va ser amb Míchel a la banqueta blanc-i-vermella, tal com va passar en la tercera i la quarta, i la cinquena que tindrà lloc aquesta nit. Míchel, doncs, des d’un lloc o altre, ha viscut tots els Rayo Vallecano-Girona que hi ha hagut mai a l’elit.
La temporada 2022-23, els gironins van sucar pa amb un empat a 2: Viktor Tsygankov va neutralitzar dues vegades els gols d’Isi Palazón i Óscar Trejo. Aquell dia, Gazzaniga va aturar-li un penal a Trejo, l’àrbitre el va fer repetir, i el Rayo va intentar imitar el penal de Cruyff, assistint Trejo a Isi, que va xutar als núvols. L’any següent, el 2023-24, el superGirona de Champions va remuntar la diana inicial d’Álvaro García amb l’oportunisme d’Artem Dovbyk i Savinho. I l’any passat, l’esmentada derrota: 2-1, després que fos el Girona qui s’avancés en el marcador amb un gol de Bryan Gil, amb dues jugades molt semblants finalitzades per Nteka en tres minuts, entrat ja el tram final.
