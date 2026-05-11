La victòria a Vallecas és l’únic remei del Girona per allunyar-se el perill
Amb Abel Ruiz però sense Bryan Gil, el Girona visita un Rayo eufòric amb la necessitat de guanyar per no enfangar-se encara més
«‘Això ens va bé’. ‘Vols dir’. ‘No, potser millor que hagués guanyat l’Elx i que l’Espanyol hagués empatat’. ‘Ai, no ho sé pas’». I així una bona estona es van passar dissabte a la tarda i ahir molts aficionats del Girona mentre veien els partits que enfrontaven l’Elx amb l’Alabès, el Sevilla amb l’Espanyol. Ja divendres a la nit, algun va rebotir el comandament quan el Llevant va fer el tercer contra Osasuna. És clar que tothom, el vestidor del Girona i Míchel també, estava pendent de què feien els rivals, però també que són coses que no es poden controlar. L’únic que depèn del Girona és el partit d’aquest vespre a Vallecas (21:00), on si els de Míchel guanyen, deixaran el descens a quatre punts. Ara mateix, però, la situació fa tremolar perquè el perill s’ha acostat encara més i els gironins el tenen a només un punt. A partir d’aquí, què? Toca respondre a la gespa i guanyar a Vallecas davant un Rayo, eufòric per la classificació per la final de la Conference League i amb tres quarts parts de salvació al sarró, per posar fi al neguit i fer un pas que seria vital cap a l’objectiu. I alerta que el coixí de cinc punts que té el Rayo (42 punts), no és suficient per estar tranquil del tot i ahir es va encarregar de recordar-ho el tècnic dels madrilenys, Íñigo Pérez. «Aquest partit és més important que el de dijous a Estrasburg», deixava per afegir més nervis entre els aficionats del Girona.
Passi el que passi, no serà decisiu perquè encara quedaran tres bales per arribar a meta. Per intentar sumar els tres punts avui, Míchel farà canvis a l’onze que va perdre contra el Mallorca. Sense Bryan Gil, sancionat, i amb les baixes conegudes per lesió de Portu, Juan Carlos i Van de Beek, el tècnic recupera Abel Ruiz, després de la lesió. El valencià no serà titular. Tampoc, en principi, Stuani sinó que hauria de ser Echeverri qui jugués en punta d’atac si és que no fa algun invent amb un fals nou. A l’esquerra, Joel Roca serà una de les armes d’un Girona que recupera Àlex Moreno, després de la sanció.
El Rayo té la baixa per sanció d’Isi Palazón i de Luiz Felipe i Ilyas Akhomach per lesió. A banda, Íñigo Pérez podria fer algunes rotacions entre els jugadors més carregats de minuts.
