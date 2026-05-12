L’esperit inigualable del jugador més estimat
Cristhian Stuani marca el seu primer gol del 2026 en el moment més delicat i permet que el Girona agafi una mica d’aire en l’objectiu de la permanència
Si algú no falla al Girona, és Cristhian Stuani. L’uruguaià ja va sortir al rescat la temporada passada, quan l’equip no se’n sortia, i ho va tornar a fer en la visita a Vallecas, que s’havia convertit en un drama després del gol d’Alemao en el minut 86. En el 90, però, tan sols cinc minuts després de la seva irrupció al terreny de joc, Stuani va rematar al fons de la xarxa per celebrar el seu primer gol del 2026. Un gol que pot valer una permanència, ara amb dos punts de marge i amb quatre equips empatats a 39 punts, entre ells el de Míchel.
Sembla mentida que Stuani, després d’haver-les vist de tots colors, tingui més caràcter en cinc minuts que la resta dels seus companys en tot el partit. El Girona no va competir bé a Vallecas, perquè precisament no va transmetre amor propi, un fet que al ‘set’ li sobra. Passen els anys i Stuani continua aportant una virtut que no té ningú més.
Els seus gols contra el Leganés, el Mallorca i el Valladolid, la temporada passada, van certificar l’actual presència del Girona a l’elit; i el gol marcat ahir pot començar a edificar la de la temporada que ve. En un curs complicat per les lesions i amb menys presència de l’habitual, Stuani no veia porteria des del 31 d’octubre, al camp del Getafe. De fet, tan sols és el cinquè gol del curs, sumat a un doblet contra l’Oviedo i un gol contra el Constància a la Copa del Rei.
Es dona la curiositat que Míchel, per primera vegada des de la baixa de Vanat, va optar per no alinear un davanter centre pur, alternant entre Ounahi, Joel Roca i Echeverri en la segona part. Fins que va entrar l’uruguaià a caçar-ne alguna a la desesperada, tenint un rol d’agitador tal com ha mostrat en les darreres jornades, en què sempre ha gaudit d’alguna ocasió: contra el Betis va fer la rematada prèvia al 3-3 anul·lat per fora de joc de Vitor Reis, a Mestalla Dimitrievski li nega el 2-2 des de l’àrea petita sense saber com, i contra el Mallorca perdona l’empat després d’un contraatac sense perill per a Leo Román.
Amb Stuani al terreny de joc, nou temporades després del seu fitxatge i fregant els quaranta anys, el Girona té més possibilitats de salvar-se que si no juga.
L’Oviedo, a Segona
El gol de Stuani va provocar, també, el descens matemàtic de l’Oviedo, el primer que ensenya la bandera blanca. El Girona continua dissetè, a dos punts de l’Alabès. Els gironins estan acompanyats de tres equips més, amb 39 punts: l’Elx, catorzè; el Mallorca, quinzè; i l’Espanyol, setzè i sense victòries en tot l’any.
La pilota continuarà rodant avui amb el Llevant i l’Elx com a equips implicats de la part baixa. El conjunt granota visitarà el Celta (19 hores, Movistar LaLiga) i els de Sarabia, el Betis (20 hores, DAZN). Ja tot són finals.
