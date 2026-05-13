L'Elx, que ha de visitar Montilivi a l'última jornada, es jugarà la permanència sense Sarabia
El tècnic s'exposa a una dura sanció per insultar els àrbitres en l'últim partit davant el Betis
EFE
L'acta arbitral del col·legiat Isidro Díaz de Mera recull greus insults de l'entrenador de l'Elx, Eder Sarabia, a l'equip arbitral després de l'encontre que el conjunt il·licità va disputar ahir davant el Betis a La Cartuja (2-1).
Segons fa constar l'àrbitre, el tècnic basc es va dirigir quan va acabar el partit a l'equip arbitral en els següents termes: "Sou uns pocavergonyes, fills de puta".
Sarabia, que ja havia estat amonestat amb targeta groga durant l'encontre, va anar minuts després al vestuari arbitral, segons va afegir l'acta, per disculpar-se pels seus insults i el seu comportament.
El preparador de l'Elx, que ja va ser expulsat aquesta temporada en l'anterior visita a La Cartuja durant un partit de Copa, s'exposa ara a una sanció disciplinària que podria impedir-li dirigir l'equip en les dues últimes jornades del campionat. L'Elx, com el Girona, s'està jugant la permanència i visitarà Montilivi a l'última jornada sense el tècnic a la banqueta.
Sarabia ja s'ha perdut aquesta temporada tres partits: dos després de l'expulsió davant Osasuna, contra Celta i Alabès, i un més contra l'Espanyol per acumulació de targetes.
L'entrenador basc es va mostrar molt crític després del partit amb l'actuació arbitral pel gol anul·lat a l'Elx en els últims instants del primer temps per una mà d'André da Silva, si bé va reconèixer que l'expulsió de Pétrot va ser justa.
