L'Elx, que ha de visitar Montilivi a l'última jornada, es jugarà la permanència sense Sarabia

El tècnic s'exposa a una dura sanció per insultar els àrbitres en l'últim partit davant el Betis

Eder Sarabia, durant el partit de l'Elx a La Cartuja. / Julio Muñoz/EFE

EFE

Elx

L'acta arbitral del col·legiat Isidro Díaz de Mera recull greus insults de l'entrenador de l'Elx, Eder Sarabia, a l'equip arbitral després de l'encontre que el conjunt il·licità va disputar ahir davant el Betis a La Cartuja (2-1).

Segons fa constar l'àrbitre, el tècnic basc es va dirigir quan va acabar el partit a l'equip arbitral en els següents termes: "Sou uns pocavergonyes, fills de puta".

Sarabia, que ja havia estat amonestat amb targeta groga durant l'encontre, va anar minuts després al vestuari arbitral, segons va afegir l'acta, per disculpar-se pels seus insults i el seu comportament.

El preparador de l'Elx, que ja va ser expulsat aquesta temporada en l'anterior visita a La Cartuja durant un partit de Copa, s'exposa ara a una sanció disciplinària que podria impedir-li dirigir l'equip en les dues últimes jornades del campionat. L'Elx, com el Girona, s'està jugant la permanència i visitarà Montilivi a l'última jornada sense el tècnic a la banqueta.

Sarabia ja s'ha perdut aquesta temporada tres partits: dos després de l'expulsió davant Osasuna, contra Celta i Alabès, i un més contra l'Espanyol per acumulació de targetes.

L'entrenador basc es va mostrar molt crític després del partit amb l'actuació arbitral pel gol anul·lat a l'Elx en els últims instants del primer temps per una mà d'André da Silva, si bé va reconèixer que l'expulsió de Pétrot va ser justa.

