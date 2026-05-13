Matarazzo: "Ens encanta competir i ho farem fins al final"
El tècnic de la Reial Societat recupera Aramburu, Zubeldia i Karribaburu
EFE
L’entrenador de la Reial Societat, Pellegrino Matarazzo, va assegurar a la prèvia del partit davant el Girona que al seu equip li "encanta competir" i que ho farà "fins al final". El tècnic va descriure l’encontre a Montilivi com a "molt complicat" per la situació classificatòria dels blanc-i-vermells. "Volem donar el millor de nosaltres per acabar l’any amb bona inèrcia", va comentar el nord-americà.
"El partit davant el Betis va ser molt positiu per la intensitat i la manera com vam competir. Hem après de l’encontre contra el Sevilla i volem continuar així el que queda de temporada. Volem acabar l’any d’una manera positiva", va afegir.
La Reial porta quatre partits seguits sense guanyar, una mala dinàmica que Matarazzo vol acabar. "El futbol i la vida en general és millor quan guanyes", va comentar, entre riures. Tot i això, el tècnic no mira la taula i tampoc li preocupa un possible final agònic amb els 44 punts que té el conjunt txuri urdin.
Sobre l’equip de Míchel, va indicar que té "molta mobilitat": "Tracten d’atacar amb jugadors de molta qualitat, tenen molta mobilitat i tanquen bé els espais".
Per a la cita d’aquest dijous, Matarazzo va facilitar una llista en la qual hi figuren 24 futbolistes, amb les absències de Guedes, Rupérez i Odriozola per lesió i la d’Óskarsson per acumulació de targetes. Com a nota positiva per a la Reial, Aramburu torna després de complir sanció, igual que Zubeldia i Karrikaburu després de superar les seves respectives lesions.
