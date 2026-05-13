Michel, abans del Girona-Reial Societat: "És el partit més important de la història del club"
El tècnic assegura que Stuani es tornarà a infiltrar per jugar demà i subratlla el factor de continuar depenent de si mateix per salvar-se
La victòria del Llevant d'ahir ha fet caure el Girona, provisionalment, en llocs de descens, a l'espera de què passi aquest vespre en el partit de l'Espanyol i, sobretot, demà contra la Reial Societat. Perquè el de demà al vespre (20:00) a Montilivi és el partit, en majúscules. Així ho ha assegurat Míchel aquest matí quan ha qualificat el duel del "més important de la història del Girona". "Em recorda al del Tenerife, Valladolid, Eibar...És molt més important que el de París o del Feyenoord perquè és de màxima necessitat i hi ha la supervivència del club en joc". I en els dies de màxima necessitat, sempre hi és Cristhian Stuani. L'uruguaià també hi serà demà, encara que tingui el genoll fotut i s'hagi d'infiltrar com va passar dilluns a Vallecas. Stuani jugarà demà. "No s'ha entrenat per culpa del cop i es tornarà a infiltrar per jugar. Està disponible. Ja veurem per quants minuts", va deixar clar.
El tècnic encara la cita amb "responsabilitat" i conscient que l'equip tindrà moments "d'inconsistència i inseguretat" perquè és normal "per la classificació". Tot i això, està convençut que faran un gran partit per derrotar la Reial. La recepta? "Hem de tenir molta energia, ser dinàmics, generar, xutar, pressionar bé, tenir agressivitat amb pilota i sense...". En definitiva, "fer moltes coses". Tot servirà per frenar la sensació d'incomoditat que pugui aparèixer i que "no ens pot aturar". El madrileny ha recordat que és un partit molt "fàcil" de preparar arran de la necessitat que hi ha i que fa que tothom estigui "amb els ulls ben oberts". De la Reial, n'ha destacat els jugadors "diferencials i internacionals" que té i ha recordat que es juga menys que el Girona perquè amb "44 punts està salvat".
Míchel veu l'equip "preparat". "Tot l'any que ho dic. Vam començar molt malament la temporada amb quinze jornades en descens i és molt difícil sortir-ne. Ho hem aconseguit per moments, però les tres derrotes consecutives, dues de les quals a casa, han fet que hi tornéssim. No hem deixat de patir tot l'any i per tant, estem preparats per fer un bon partit demà i la resta que queden". En aquest sentit, el tècnic ha subratllat el valor de continuar depenent de si mateixos per salvar-se.. "Això és or. Ho sabem i la gent també ho ha de saber. L'equip ho donarà tot al camp i esperem un Montilivi al 200%" ha dit.
