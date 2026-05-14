Míchel: "L'empat no és el millor resultat, però és bo perquè continuem depenent de nosaltres"
El tècnic del Girona creu que es necessitaran quatre punts més per assolir la permanència
"L'empat no és el millor resultat, però és un punt que fa que continuem depenent de nosaltres mateixos. Hem jugat amb la sensació d'estar vius a la competició i això no podem oblidar-ho", ha valorat Míchel després del partit contra la Reial Societat (1-1). Sumar un punt avui, doncs, pot ser "bo" per a un Girona que haurà d'aconseguir "tres o quatre més punts, segur". "Podem tenir els sis", ha assegurat el tècnic després del que s'ha vist a la gespa de Montilivi.
"Hem fet moltes coses bé, però el futbol és a les àrees. Ens ha costat fer gols i ja està. No puc demanar més als jugadors perquè avui han tingut ànima. Lluitarem per l'objectiu", ha dit. L'entrenador ha comentat que, davant del perill d'entrar a la zona de descens, "no he tingut por en cap moment. Hem parlat amb l'equip de qualsevol situació que podia donar-se, des de començar guanyant a perdent. Hem parlat de fer moltes coses. Tenir intensitat, finalitzar moltes jugades i ser un equip agressiu com hem fet. És un partit difícil d'entendre, però és un bon punt perquè som capaços de fer dos partidassos contra l'Atlètic i l'Elx. No sé si necessitarem tres o quatre punts més, a veure si podem sumar els sis. Estic convençut que som capaços de donar una gran versió també al Metropolitano". I ha afegit: "La xerrada s'ha assemblat molt a totes. Sempre dic que juguem per la nostra gent i perquè tothom estigui orgullós de nosaltres. A vegades surt bé i d'altres no. Estar en descens no significava res perquè depeníem de nosaltres mateixos i l'equip estava convençut de sortir a fer un gran partit i guanyar".
Com no podia ser d'una altra manera, ha lloat un Stuani que, "amb tots els respectes a qualsevol jugador que s'ha posat aquesta samarreta, és el més important de la història del Girona. Per ell és difícil jugar tot el partit perquè va infiltrat. He parlat amb ell per si podia jugar tota la segona part i m'ha respost que 'sí, sí, endavant'. El gol no m'ha alliberat a mi, però ens ha donat l'energia de saber que amb quatre punts més estarem salvats".
