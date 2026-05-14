El repte de superar la Reial Societat per primer cop a Primera a Montilivi
Eibar, Osca, Llevant, Oviedo i el conjunt basc són els únics invictes a l'estadi a la màxima categoria
Malgrat que ja no s’hi jugui res i que tinguin Europa i la permanència garantida, veient els precedents, no es pot pas dir que la Reial Societat sigui un rival còmode per al Girona. Ans al contrari. El conjunt basc és un dels pocs que es manté invicte a Montilivi a Primera Divisió. És a dir, el Girona no ha pogut derrotar mai la Reial en partit de la màxima categoria. Fins i tot, Anoeta era territori prohibit fins que al desembre, els de Míchel van assaltar-lo per primera vegada (1-2).
El Girona intentarà, doncs, que la sisena sigui la bona i poder superar els txuri-urdin a l’estadi per primer cop. Fins ara, el balanç en cinc partits és de tres empats i dues derrotes. La temporada passada el partit el va decidir un solitari gol d’Oyarzabal (0-1). L’altra derrota va ser en el primer curs amb Míchel a Primera amb el Girona en un 3-5 en què la Reial va capgirar un 2-1 i un 3-2. Els gols gironins van ser obra de Castellanos, Arnau i Riquelme mentre que pels bascos van marcar Kubo, Zubimendi, Brais Méndez i Sorloth (2). L’any de la classificació per la Champions (23-24) el resultat va ser un empat sense gols (0-0), el mateix que hi va haver la temporada del descens (18-19). En el curs del debut a Primera amb Machín, la igualada va ser a un, amb dianes d’Stuani i Willian José.
D’aquesta manera, la Reial és juntament, amb l’Eibar, el Llevant, l’Osca i l’Oviedo l’únic equip que el Girona no ha estat capaç de derrotar. Sí que ho va fer a Segona Divisió la temporada 2008-09. Va ser el febrer del 2009, amb Narcís Julià a la banqueta, en un partit que va decidir un gol de penal d’Antonio Calle (1-0). En aquella Reial hi havia Carlos Bravo de porter i un jovenet Antoine Griezmann.
- L'alternativa al paper de cuina que cada cop fan servir més llars: neteja millor i ajuda a estalviar
- Les infermeres 'ja no callen' i es concentren davant l'hospital Santa Caterina de Salt per reclamar 'condicions dignes
- Llet Nostra busca una planta per poder seguir envasant a Catalunya
- Van a taxar un pis del barri de Pedret de Girona abans de vendre’l i hi troben tres ocupes
- De Palol de Revardit a Tenerife: l’equip gironí que vol blindar hospitals davant virus contagiosos
- Operari ferit greu en caure d'uns quatre metres mentre reparava una passera del riu Güell de Girona
- Localitzen 12 fusells d'assalt tipus Kalàixnikov dins d’un Porsche a Figueres
- El racó nostàlgic del Barri Vell de Girona per Temps de Flors