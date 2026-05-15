El Girona continua depenent d’ell mateix per a la permanència
Els dos gols en quatre dies de Cristhian Stuani col·loquen als gironins en el quinzè lloc, amb un punt de marge
Els gols de Cristhian Stuani a Vallecas i contra la Reial Societat, dos en quatre dies, permeten que el Girona afronti les dues jornades que falten per acabar una Primera Divisió totalment embogida, depenent d’ell mateix. L’equip de Míchel visitarà diumenge l’Atlètic de Madrid i rebrà el dissabte 23 a l’Elx i sap que, de moment, conserva una habilitat que no tothom té: la de saber que no ha de mirar cap altre duel que no siguin els seus, tot i que en les últimes hores els ais i els uis passin d’un canal a un altre, d’un camp a un altre, sense aturador.
Si això és possible és gràcies a l’ofici de l’uruguaià. Sense ell, el Girona ara com ara estaria en una situació molt delicada. Infiltrat i sense entrenar, no hi ha paraules per descriure el que està fent.
Esprint final
Amb l’empat contra el conjunt de Materazzo, els gironins van escalar fins a la quinzena posició, amb 40 punts. Descartat l’Oviedo de la lluita per la salvació, queden dues places per adjudicar en dos caps de setmana que seran dramàtics. Amb 39 punts hi ha el Llevant, el Mallorca i l’Elx; amb els 40 del Girona també hi ha l’Alabès; i amb 42 l’Espanyol i l’Osasuna. Qui vulgui mirar els 43, com a propietaris hi ha el Sevilla i el València.
I el calendari? La pròxima jornada, la imminent, ofereix una visita molt complicada de l’equip de Míchel al camp de l’Atlètic de Madrid. Però, i els altres? On han d’anar, els rivals directes? Per començar, hi ha un Llevant-Mallorca en què no podran guanyar tots dos a la vegada. El perdedor, de fet, tindrà molts números de baixar de categoria, malgrat que cada afirmació cal fer-la amb molta prudència, perquè el desenllaç canvia contínuament.
L’Elx, en canvi, rep el Getafe, que és setè i té la mirada posada a Europa. L’Alabès, a priori, ho té millor, perquè visita l’Oviedo, un rival que només tindrà l’al·licient d’acabar bé la temporada davant dels seus aficionats. I l’Osasuna i l’Espanyol s’enfronten entre ells, en un partit que, segons com, potser l’empat els beneficia.
A l’horitzó quedarà el Girona-Elx i una última jornada que acabarà de decidir qui se salva i qui diu adeu a la Primera Divisió. Contra tot pronòstic, i després d’un any molt patit, els gironins arriben al final sabent que, de moment, tenen cartes que altres no tenen. Sobretot, la de Cristhian Stuani. Aquesta no la té ningú més.
Sis partits sense cap victòria
Tot i la positivitat que fa dependre d’un mateix, el Girona continua encasellat sense guanyar cap partit des de la visita del Vila-real a Montilivi del 6 d’abril (1-0). Després d’aquell dia, l’equip de Míchel Sánchez va tenir la capacitat d’empatar al Santiago Bernabéu (1-1), però llavors van arribar les tres patacades consecutives davant del Betis (2-3), el València (2-1) i el Mallorca (0-1). Aquests quatre dies, però, gràcies a la figura de Cristhian Stuani, autor de dos gols clau, els blanc-i-vermells han esgarrapat un parell de punts en el desplaçament a Vallecas (1-1) i ahir contra la Reial Societat (1-1).
