Quines possibilitats té el Girona de salvar-se? Guia per entendre la lluita pel descens
Amb 40 punts, el Girona es troba només un punt per damunt de la zona de descens
Resultats i classificació de Primera Divisió
La Lliga arriba al tram final amb els nervis a flor de pell i amb una lluita pel descens més oberta que mai. Fins a nou equips afronten les últimes jornades pendents de cada punt, cada gol i cada errada, en una classificació tan comprimida que una victòria pot donar aire i una derrota pot encendre totes les alarmes. El final de curs promet emocions fortes: calculadora a la mà, transistors pendents de tots els camps i una pregunta que plana sobre mitja La Lliga: qui acabarà salvant la categoria?
Enmig d’aquest escenari de màxima tensió, el Girona FC també mira de reüll una zona baixa que s’ha convertit en un autèntic camp de mines. Només un punt per sobre del Mallorca, que marca actualment el descens, els de Míchel necessiten puntuar en aquests dos partits per seguir, un curs més, a la màxima categoria.
Nou equips, dues places de descens
A falta de sis punts per disputar, són nou els equips que encara no han certificat matemàticament la salvació: València, Sevilla, Osasuna, Espanyol, Girona, Alavés, Elx, Mallorca i Llevant encara no poden garantir la seva continuïtat a Primera Divisió.
Per la seva banda, l’Athletic va certificar la salvació en l’última jornada disputada. Encara que els de Valverde no guanyin cap dels dos partits que els queden, l’empat entre el Girona i la Reial Societat, dijous passat, va assegurar una temporada més de l’equip basc a primera.
Qui també està salvat matemàticament és el Rayo Vallecano, que, amb 44 punts, és equip de primera gràcies als enfrontaments directes entre equips implicats en el descens, que impedeixen que tots el puguin superar. La clau és el Llevant - Mallorca i el Girona - Elx; així que, faci el que faci l’equip de Vallecas aquestes dues últimes jornades, no hi ha risc de descens.
A partir d’aquí, la lluita serà a vida o mort. València i Sevilla són els dos equips que més bé ho tenen per salvar-se: en fan prou amb un punt. El València s’ho jugarà amb la Reial Societat i el Barça, dos equips que no s’hi juguen res. En cas de no sumar cap punt, els valencians haurien d’estar pendents dels equips de sota, tenint en compte que tenen el gol-average perdut amb Osasuna i Elx.
El Sevilla, en canvi, juga contra el Reial Madrid, que tampoc té res en joc, i contra el Celta, immers en la lluita per una plaça europea. En cas de perdre els dos partits, té el gol-average perdut amb València, Mallorca i Llevant.
Amb 42 punts hi ha Osasuna i Espanyol, que, a més, es veuran les cares aquest diumenge a les set del vespre. Tots dos necessiten sumar només dos punts per certificar la permanència; per tant, qui guanyi a El Sadar quedarà salvat matemàticament. En cas d’empat, l’Espanyol és qui ho tindria més ben encarrilat, ja que té el gol-average a favor amb els navarresos, però tots dos equips necessitarien un altre punt per mantenir la categoria.
L’Alavés, amb 40 punts, en faria prou amb una victòria i un empat per no dependre de ningú. Amb només tres punts, la salvació és possible, però dependria de Girona, Elx, Mallorca i Llevant. En cas d’empat, té el gol-average perdut amb Girona, Llevant, Sevilla i València.
En el cas de l’Elx, només guanyant els dos partits dependria d’ell mateix per no baixar. La dificultat? Que l’última jornada se la juga a Montilivi, rival directe pel descens, a qui va golejar per 3-0 a la primera volta. De manera que puntuar o guanyar contra un rival directe pot tenir un valor doble.
Mallorca i Llevant, els dos equips ara mateix en descens, necessitarien sumar sis punts per no dependre de ningú. Ara bé, això serà impossible perquè aquest dissabte tenen un duel al Ciutat de València; per tant, aquest partit és clau per al descens. Qui guanyi en surt molt reforçat i deixa tocadíssim un rival directe. Amb un empat, tots dos hauran de guanyar en l’última jornada per tenir possibilitats de salvar-se.
Què necessita el Girona per salvar-se?
Anem al que ens interessa: què ha de fer el Girona per jugar a Primera Divisió la temporada 2026-2027. Ara mateix, el Girona és 15è amb 40 punts, empatat amb l’Alavés i només un punt per sobre d’Elx, Mallorca i Llevant.
La bona notícia és que els gironins depenen d’ells mateixos per quedar-se a Primera Divisió. La xifra que salva el Girona és clara: amb 4 punts, la salvació està assegurada, sense dependre de cap resultat dels rivals directes. Per tant, guanyant al Metropolitano i a casa contra l’Elx, el Girona seria equip de Primera Divisió sense necessitat de fer càlculs.
Però no és l’única forma: amb 4 punts també es salva. Per tant, guanyant i empatant qualsevol dels dos partits, el Girona estaria salvat matemàticament.
Però hi ha moltes més combinacions.
Sumant tres punts
En cas de guanyar només un partit, el Girona també es podria salvar; això sí, amb matisos. Aquest escenari planteja dues possibilitats ben diferents:
1. Derrota contra l’Atlético i victòria contra l’Elx
La millor possibilitat sumant només tres punts, ja que la victòria és contra un rival directe. El Girona estaria molt a prop de salvar-se, però encara hi ha un escenari extrem que el podria condemnar.
Perquè el Girona baixés amb 43 punts després de guanyar l’Elx, haurien de passar pràcticament totes aquestes coses:
- Que l’Alavés sumi almenys 4 punts contra l’Oviedo i el Rayo.
- Que el Llevant–Mallorca acabi en empat.
- Que després el Mallorca guanyi l’Oviedo i el Llevant guanyi al camp del Betis, deixant tots dos amb 43 o més.
- Que ni Osasuna ni Espanyol acabin per sota o empatats en una situació favorable al Girona.
2. Victòria contra l’Atlético i derrota contra l’Elx
En aquest escenari, el Girona es podria salvar, però dependria d’altres factors per salvar la categoria: com a mínim dos rivals haurien de quedar per sota.
Li serviria:
Alavés, si no arriba a 44 punts. Amb 43, el Girona li guanya el gol-average.
- Elx, només si perd contra el Getafe abans de visitar Montilivi.
- Mallorca o Llevant, si algun dels dos queda per sota dels 43.
- Espanyol, si acaba empatat amb el Girona, perquè el Girona li té el gol-average guanyat.
- Osasuna, només si queda per sota, perquè l’empat no és tan favorable.
Sumant dos punts
En cas d’empatar els dos partits, amb 42 punts, el Girona no dependria d’ell mateix. Necessitaria que, com a mínim, dos rivals quedessin per sota o empatats en una situació favorable.
Quines combinacions necessitaria?
Elx
Si l’Elx no guanya el Getafe, el Girona el deixa per sota amb l’empat de Montilivi:
- Elx perd contra el Getafe + empat a Montilivi: Elx 40
- Elx empata contra el Getafe + empat a Montilivi: Elx 41
- Elx guanya el Getafe + empat a Montilivi: Elx 43 i supera el Girona
Per tant, és vital que l’Elx no guanyi el Getafe.
Alavés
L’Alavés ajuda el Girona si acaba amb 42 punts o menys, perquè el Girona li té el gol-average guanyat. Això vol dir que a l’Alavés li hauria d’anar malament contra l’Oviedo i el Rayo: si suma com a màxim dos punts, quedaria per darrere del Girona.
Mallorca i Llevant
Aquí el Girona necessita que, com a mínim, un dels dos falli clarament. Com que Mallorca i Llevant juguen entre ells, el partit és clau:
- Si hi ha un guanyador, el perdedor encara podria arribar a 42 si guanya a l’última jornada.
- Si el perdedor no guanya l’últim partit, queda per sota del Girona.
- Si empaten entre ells, tots dos poden acabar amb 43 si guanyen a l’última jornada.
Amb 42 punts, el Girona no pot refiar-se d’un empat a punts amb Mallorca o Llevant, perquè amb el Llevant té el gol-average perdut i amb el Mallorca dependria de la diferència general.
Sumant un punt
Sumant només un punt, encara es podria salvar, però no dependria d’ell mateix. S’obren dos escenaris:
1. Empat contra l’Atlético i derrota contra l’Elx
El pitjor escenari, ja que l’Elx quedaria per sobre del Girona i els de Míchel necessitarien que dos equips quedessin per sota seu. Els serviria:
- Que l’Alavés sumi com a màxim 1 punt en els dos partits. Si acaba amb 41, el Girona li guanya el gol-average.
- Que el perdedor del Llevant–Mallorca no guanyi a l’última jornada.
- En cas d’empat entre Llevant i Mallorca, que com a mínim un —idealment tots dos— perdi l’últim partit.
2. Derrota contra l’Atlético i empat contra l’Elx
Seria un resultat molt fràgil, però menys dolent que perdre contra l’Elx. Aquí és clau el resultat de l’Elx–Getafe de la jornada anterior. Els alacantins només quedarien per sota del Girona si perden contra els madrilenys.
Per salvar-se, els blanc-i-vermells necessitarien:
- Que l’Elx perdi contra el Getafe.
- Que l’Alavés no sumi més d’un punt.
- Que Mallorca o Llevant quedin per sota dels 41 punts.
Sumant 0 punts
Si el Girona no sumés cap punt en els dos partits que li queden, no estaria tot perdut, malgrat que les opcions de mantenir-se a la categoria serien molt baixes.
La combinació “guanyadora” seria:
- Que l’Alavés perdi els dos partits i es quedi amb 40 punts. En aquest cas, el Girona quedaria per davant pel gol-average particular.
- Que en el Llevant–Mallorca hi hagi un perdedor i que aquest perdedor també perdi a l’última jornada. Així es quedaria amb 39 punts.
En resum, el Girona encara depèn de si mateix per salvar-se i en fa prou d’empatar al Metropolitano aquest dissabte i guanyar l’Elx a Montilivi.
- El BOE ho fa oficial: adeu als ciclistes als vorals de les carreteres després de la nova normativa viària
- Una jubilada de 87 anys denuncia la situació de moltes dones que van treballar sense cobrar: 'No cobro res de pensió
- La campiona australiana que farda de Girona i de Temps de Flors
- Comença el muntatge de l'esperada passera per travessar el riu Ter al Gironès
- Girona-Reial Societat: Stuani manté amb vida el Girona (1-1)
- Més de 30 anys junts i dos fills no basten per cobrar la pensió de viduïtat
- Mor l’empresari gironí Joan de Llobet
- El requisit de la Seguretat Social que permet jubilar-te als 61 amb 33 anys cotitzats i que molts desconeixen