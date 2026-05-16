L’heroi del Girona té prohibit veure groga
Cristhian Stuani, que acumula 309 partits i 147 gols en nou temporades, té quatre targetes i si veu la cinquena es perdrà l’Elx
Passen els anys i els miracles de Cristhian Stuani mantenen la vigència: l’olfacte de l’uruguaià ha permès que el Girona continuï amb vida jugats els partits contra el Rayo Vallecano i la Reial Societat. Aquests gols eleven uns registres individuals impecables, nou temporades després de la seva arribada a Montilivi. Stuani és el tercer futbolista amb més partits de la història del Girona, amb 309, i és el màxim golejador de l’entitat, amb 147 gols, 148 comptant el que va donar la Supercopa de Catalunya. En el llistat de duels, només el superen dues llegendes blanc-i-vermelles: Isidre Sala, que va disputar 439 partits repartits en 13 temporades, i Fèlix Farró, 351 en 14.
Al ‘set’ gironí se’l necessita per garantir la permanència, tal com va passar el curs passat. Ho sap la plantilla, el cos tècnic, l’aficionat i els equips rivals: Stuani és decisiu per al Girona. Pel que genera emocionalment, i pel rendiment futbolístic. I això que està minvat físicament.
Perquè el genoll de Stuani va patir un cop molt dur els dies previs a la visita a Vallecas, i això està provocant que l’uruguaià, que no pot entrenar-se, s’hagi d’infiltrar per saltar al terreny de joc. Al camp del Rayo va disposar de quatre minuts, i la urgència d’abans-d’ahir a Montilivi el va obligar a entrar al descans, disputant quaranta-cinc minuts més. La situació delicada a la classificació entreveu que el Girona té molts números per a jugar-se la permanència definitiva en el partit del dissabte 23 contra l’Elx, en una última jornada d’infart. I allà l’uruguaià no pot fallar. Però aquí apareix un altre problema.
Stuani ha vist quatre targetes grogues aquesta temporada, l’última d’elles en el temps afegit del partit contra el Rayo, amb la qual cosa, si veu la cinquena en el desplaçament de demà al Metropolitano, es perdria el duel decisiu. Míchel té un dilema, doncs, perquè a l’estat físic del futbolista se li suma aquest condicionant.
La lògica diu que el tècnic madrileny ja no tindria previst alinear-lo d’inici contra els matalassers. En els dos darrers partits, de fet, no ha utilitzat a cap davanter de referència, i en els anteriors, situava a Claudio Echeverri com a fals punta. Però caldrà veure com es desenvolupa el matx per descobrir si arrisca amb la presència de Stuani o no, siguin els minuts que siguin, perquè una simple acció en forma de targeta podria ser un càstig massa elevat per a la moral gironina abans de jugar-s’ho tot a caixa o faixa. A més, el sobreesforç que està fent l’uruguaià amb el seu genoll, forçant-lo tant en molt pocs dies de diferència, qui sap si demanarà un respir.
Abel, Gazzaniga i Rincón
Abel Ruiz, un dels futbolistes que podria fer aquesta funció i oxigenar de minuts i responsabilitats al capità, és una incògnita perquè en el duel contra la Reial Societat va ser baixa per unes molèsties a l’isquiotibial. Cal recordar que Vanat, màxim golejador del curs, està lesionat i tampoc no hi és.
Pel que fa a les grogues, també han d’anar amb compte Gazzaniga i Rincón, que també en tenen quatre. Perquè també només faltaria una sacsejada a la porteria abans del dia definitiu.
