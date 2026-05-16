Míchel: “Han de sentir que nosaltres ens hi juguem molt més”
El Girona recupera Van de Beek després de vuit mesos de lesió per visitar l’Atlètic de Madrid
Jaume Massana
“És una final, un partit molt important per nosaltres. Tenim la necessitat de fer història i donar la nostra millor versió. En aquest escenari ells es juguen la seva i nosaltres ens estem jugant la supervivència, la millora i el creixement del club. Necessitem els tres punts” comentava Míchel en l’inici de la roda de premsa prèvia al partit de demà a les 19 h davant l’Atlètic de Madrid al Metropolitano. Sense por ni feblesa anímica, l’equip està al 100%: “Estem preparats anímicament, sabem de la nostra responsabilitat i tenim energia per competir. L’altre dia vaig veure una sensació d’orgull i que els jugadors donaven el 100% en totes les accions. L’Atlètic ha de sentir que nosaltres ens hi juguem molt més”.
Míchel recupera a Van de Beek per l’encontre decisiu després de la lesió que va patir el passat 23 de setembre de 2025 a San Mamés contra l’Athletic Club, que l’ha mantingut vuit mesos allunyat dels terrenys de joc “Estan tots bé menys Abel que continua amb molèsties, però recuperem a Van de Beek perquè ha entrenat bé, li falten entrenaments, però ve amb moltes ganes i ell volia estar”, Stuani continua sense entrenar, “Té el cop al genoll i no ha entrenat, però donarà el 100% en els minuts que estigui al camp”.
El tècnic madrileny ha volgut aclarir que no estarà pendent dels altres partits que es disputen a la mateixa hora en la jornada unificada d’aquest diumenge i posarà tota la seva atenció al que passi al Metropolitano “No hem d’estar pendents dels rivals, depenem de nosaltres mateixos, no sabem que passarà en els altres camps i ja veurem després que necessitem”. Míchel sap que tindrà el suport incondicional de l’afició en la darrera cita de la temporada a Montilivi contra l’Elx, “a l’últim partit estarem amb la nostra gent i donarem el 100% per aconseguir la permanència, ho tenim a la nostra mà. Ara toca mirar el nostre propi melic i la resta és secundari, perquè si aconseguim un resultat positiu dependrem de nosaltres”.
Tres partits en una setmana
No hem pogut entrenar ni preparar el partit d’una manera en particular a l’entrenament, perquè hem jugat cada tres dies. Sabem que hem de fer perquè ho hem parlat. Tenim temps per ajustar aspectes tàctics i pensar en l’onze inicial, el tenim més o menys clar i saber
quins canvis ens aniran bé”, els tres partits en una setmana passen factura, “haurem de gestionar la fatiga i arribar amb energia utilitzant jugadors que hagin tingut menys minuts aquests dos últims partits”. El Girona va posar en molts problemes a la Reial Societat dijous passat amb un bloc alt a camp contrari i dificultant la sortida de pilota rival. Sobre ajustar aquest plantejament de cara a demà, l’entrenador del conjunt gironí es manté fidel amb el seu estil. “Cada partit és diferent, però la nostra manera de jugar sempre és la mateixa i volem mirar cap endavant, ser capaços de tenir energia i agressivitat sense pilota. Ser un equip diferent és complicat i més en un escenari com aquest. El més important és controlar les vigilàncies, segones jugades, el talent que té l’Atlètic de Madrid, però també és clau arribar al nostre millor nivell tot això s’aconsegueix amb el sentiment de necessitat, supervivència i determinació”.
Sobre el seu futur ha desmentit les informacions que el vinculen a l’Ajax la temporada que ve i ha demanat calma: “Estic bé, fa cinc anys que ho dono tot pel Girona i tinc la tranquil·litat que qui em coneix ho sap. No tinc res més a afegir sobre aquest tema” sentenciava el tècnic, focalitzat en l’única cosa important del moment, que és que el Girona sigui, un any més, equip de Primera divisió.
