Míchel: «Depenem de nosaltres; ho hauria signat a la jornada 5»
Míchel diu que no pot retreure «res» a l’equip i demana «no mirar enrere» per centrar-se en la final contra l’Elx
La professió anava per dins. No era moment per mostrar senyal de debilitat o de nervis. La derrota al Metropolitano havia fet mal, encara que Míchel mirés de girar full de seguida i enfocar-ho tot en la final de dissabte que ve contra l’Elx. Sí, amb l’empat la situació seria la mateixa, però la realitat és que el Girona ahir va tornar a pecar d’una manca de punteria esfereïdora. Per molt que arribés molts cops a l’àrea i posés a prova Oblak, no hi va haver encert. Un cop més. Al final del partit, el tècnic oferia consol i estima als seus homes, decebuts al vestidor. «Els he dit que aixequessin el cap perquè no toca plànyer-se. Hem anat a buscar el rival mirant-lo a la cara i aquest és el camí»; deia el tècnic que recordava que l’equip havia finalitzat «vint-i-set vegades». «No els puc retreure res. No hem tingut encert». Des de la banqueta, Míchel no va voler saber res de com anava la jornada. Estava centrat únicament en el partit. «Guanyar sí que ens donava possibilitats altes, però empatar, no i els ho he dit als jugadors, és la realitat. Al final del partit he preguntat què havien fet Llevant i Mallorca i m’han dit que guanyant nosaltres l’Elx dissabte seríem de Primera Divisió». I qüestionat sobre si, després del començament tan dolent de temporada hauria signat jugar-s’ho tot a una carta amb l’Elx en la darrera jornada depenent de si mateix, hauria signat, Míchel ha dit que sí. «Vam estar setze jornades en descens. Dependre de tu és or».
D’aquesta manera, encara que ocupi llocs de descens, el Girona continua tenint la paella pel mànec i això pel madrileny, és «clau». «Guanyant no hem de mirar res ni ningú. És la nostra obligació fer-ho i estem preparats. Tothom s’ha de mentalitzar. És a vida o mort. He animat els futbolistes perquè ho necessiten. Ara ja no podem mirar enrere ni què ha passat fins ara. Depenem de nosaltres i, qui vulgui ser-hi perfecte. És una final davant la nostra gent», recordava.
L’equip descansarà avui i demà tornarà a la feina per preparar el duel davant els il·licitans. Nervis? «Per què?» Ni parlar-ne. La setmana «no serà diferent». «Faré el mateix que aquests darrers partits i sempre. És a dir, buscar el millor pel club, per l’afició i està encertat amb l’alineació, el treball mental, tàctic i físic. No fa falta dir res més». En aquest sentit, sí que tindrà feina el tècnic mirar avaluar l’estat físic de cada jugador perquè homes com Arnau o Joel Roca acumulen molts minuts i van acabar baldats. A més a més, Rincón estava malalt i Lemar es va provar però va notar molèsties. Iper acabar-ho d’adobar Stuani ara també arrossega problemes a l’adductor.
