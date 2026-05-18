Les llàgrimes de Francés per afegir drama a la situació
El central aragonès no pot continuar el partit per lesió i el Girona juga l’últim tram amb deu
La imatge era desoladora. Alejandro Francés saltava en una jugada a l’àrea en la qual Clément Lenglet cometia falta i en caure a terra de seguida era conscient que s’havia fet mal al genoll. I no pas poc. El central aragonès, de 23 anys, va començar a plorar desconsoladament mentre corrien les assistències a preocupar-se per ell. En un primer moment, el van acompanyar fora del terreny de joc mentre es reprenia el joc i els membres del cos tècnic valoraven si tornava a entrar. El diagnòstic ja el sabia Francés: no podia continuar jugant.
Les seves llàgrimes caminant amb dificultat cap a la banqueta, on va trobar l’abraçada de Bryan Gil per intentar reconfortar-lo, van afegir més drama a la situació d’un Girona que va acabar el partit al Metropolitano amb deu jugadors perquè Míchel ja havia esgotat totes les finestres de canvis i que, amb la derrota davant l’Atlètic (1-0), es jugarà la salvació en l’última jornada de lliga contra l’Elx aquest dissabte a Montilivi (21.00 h). Només li valdrà la victòria, ja que en cas d’empat o derrota serà un dels equips que acompanyin l’Oviedo a Segona divisió.
«Després de l’esforç d’aquesta setmana (el Girona va jugar dilluns, dijous i ahir), toca mirar bé què necessita cada jugador per al partit contra l’Elx. Serà una setmana normal d’entrenaments i miraré el millor per l’equip, intentant estar encertat en l’alineació», va reconèixer Míchel, qui encara no tenia gaire informació de la lesió de Francés. «Ho hem de mirar. Ha tingut una mala sensació al genoll i li hem de fer proves. Veurem. Si no arriba, és una baixa important. L’equip ha d’estar preparat per afrontar el partit contra l’Elx, sens dubte, amb la nostra gent», va explicar. Davant l’Atlètic, Lemar no va poder jugar per unes molèsties i Hugo Rincón per malaltia.
La lesió de Francés, pendent de fer-se proves i dels resultats, arriba en el pitjor moment tant per al Girona com per al defensa que per fi s’havia guanyat un lloc a l’onze després de fer mèrits durant tota la temporada. Aquesta temporada ha estat titular en onze partits, dels quals ho ha estat en els darrers quatre i les altres vegades de manera més esporàdica. Ahir estava fent una gran actuació al Metropolitano, traient pilotes perilloses, però va acabar plorant. Com tot el Girona.
