Resposta massiva de l'afició per omplir Montilivi en la gran final contra l'Elx

Els seguidors blanc-i-vermells es van afanyar a comprar entrades després de la derrota contra l'Atlètic que feia que l'equip de Míchel es jugui la salvació aquest dissabte a casa en l'últim partit de lliga

La pancarta que va mostrar el Jovent Gironí en l'últim partit a Montilivi contra la Reial. / Europa Press

Tatiana Pérez

La derrota d'ahir davant l'Atlètic al Metropolitano (1-0) va ser un cop molt dur per a l'equip de Míchel, que veia com es reduïen considerablement les seves opcions de continuar a Primera divisió la temporada que ve. El millor de tot, però, és que el Girona depèn d'ell mateix i sap que si guanya l'Elx aquest dissabte a Montilivi (21:00 h) en l'últim partit de lliga se salvarà. No obstant això, en cas d'empat o derrota també és conscient que serà un dels dos equips que acompanyin l'Oviedo a Segona. La pressió és màxima en un encontre que serà la finalíssima i es disputarà a casa.

Després de perdre amb els matalassers, l'afició va tenir una resposta massiva per omplir Montilivi i que la grada sigui el jugador número 12 contra els il·licitans. Les localitats que quedaven disponibles a l'estadi van ocupar-se en un moment i a hores d'ara ja no queden entrades, tampoc de les VIP que són les més cares. Els pocs seient que hi havia buits aquest matí s'han adjudicat a algun seguidor blanc-i-vermell abans de les 11:00 h.

El Girona aviat penjarà el cartell de sold out i informarà que només hi haurà opció de trobar entrades en cas que hi hagi algun abonat que no pugui assistir al duel més important de la temporada i alliberi el seu seient per o bé poder-lo posar a la venda o bé cedir el seu carnet a través de l'aplicació oficial del club.

