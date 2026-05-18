Resposta massiva de l'afició per omplir Montilivi en la gran final contra l'Elx
Els seguidors blanc-i-vermells es van afanyar a comprar entrades després de la derrota contra l'Atlètic que feia que l'equip de Míchel es jugui la salvació aquest dissabte a casa en l'últim partit de lliga
La derrota d'ahir davant l'Atlètic al Metropolitano (1-0) va ser un cop molt dur per a l'equip de Míchel, que veia com es reduïen considerablement les seves opcions de continuar a Primera divisió la temporada que ve. El millor de tot, però, és que el Girona depèn d'ell mateix i sap que si guanya l'Elx aquest dissabte a Montilivi (21:00 h) en l'últim partit de lliga se salvarà. No obstant això, en cas d'empat o derrota també és conscient que serà un dels dos equips que acompanyin l'Oviedo a Segona. La pressió és màxima en un encontre que serà la finalíssima i es disputarà a casa.
Després de perdre amb els matalassers, l'afició va tenir una resposta massiva per omplir Montilivi i que la grada sigui el jugador número 12 contra els il·licitans. Les localitats que quedaven disponibles a l'estadi van ocupar-se en un moment i a hores d'ara ja no queden entrades, tampoc de les VIP que són les més cares. Els pocs seient que hi havia buits aquest matí s'han adjudicat a algun seguidor blanc-i-vermell abans de les 11:00 h.
El Girona aviat penjarà el cartell de sold out i informarà que només hi haurà opció de trobar entrades en cas que hi hagi algun abonat que no pugui assistir al duel més important de la temporada i alliberi el seu seient per o bé poder-lo posar a la venda o bé cedir el seu carnet a través de l'aplicació oficial del club.
Subscriu-te per seguir llegint
- Un bomber va ajudar a portar-la al món i 22 anys després va recórrer 1.000 quilòmetres per veure-la graduar-se: «Tenim un vincle molt especial»
- Aquest és el nou local dels germans Roca al barri vell de Girona
- L’Ajuntament de Girona i la Generalitat sancionen desenes de locals per incompliments en restauració i oci
- El BOE ho fa oficial: adeu als ciclistes als vorals de les carreteres després de la nova normativa viària
- Virginia Torrecilla, exjugadora del Barça i de l’Atlètic de Madrid: 'Alexia Putellas és una jugadora que ha nascut per fer història
- El poblat abandonat de la presa inactiva de Colomers, més a prop de desaparèixer
- Tim Spector, metge i divulgador especialitzat en microbiota intestinal: 'El cafè del matí pot cuidar la salut intestinal i el benestar general
- Pahissa del Mas, deu anys de cuina al cor de l'Empordà