El Girona confia poder comptar amb Francés per a la final d'aquest dissabte
Les proves mèdiques han descartat cap lesió de gravetat al genoll del central aragonès
El Girona ha reprès els entrenaments aquest matí per començar a preparar la finalíssima que té aquest dissabte contra l'Elx a Montilivi (21.00 h) en un últim partit de lliga a cara o creu. L'equip de Míchel sap que depèn d'ell per continuar a Primera divisió, però només li val la victòria per aconseguir-ho i s'aferra a l'única possibilitat que té de salvar-se conscient que jugar a casa, al costat de l'afició que ja ha exhaurit les entrades i omplirà la grada, pot ser un factor determinant davant el pitjor visitant de la categoria.
Els blanc-i-vermells s'exerciten a hores d'ara a la Ciutat Esportiva de La Massana i ho fan amb una bona notícia des de primera hora. Després de sotmetre's a proves mèdiques, Alejandro Francés, i tot el Girona, respira en descartar-se cap lesió de gravetat al seu genoll esquerre. En aquest sentit, el club confia que el central aragonès pugui estar disponible per aquest dissabte contra els de Sarabia.
Francés es va fer mal diumenge passat davant l'Atlètic al Metropolitano (1-0) i va haver d'abandonar el terreny de joc, plorant desconsoladament, sense poder continuar el partit perquè tenia una "mala sensació" al genoll. A causa d'això, el Girona va afrontar el tram final amb 10 jugadors perquè Míchel ja havia esgotat totes les finestres de canvis.
