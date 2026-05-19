L'Ajuntament dona suport al Girona: "Tots junts ho podem fer"

Al mig de la plaça de Catalunya oneja una senyera amb l'escut del club blanc-i-vermell

El Girona regala banderes del club per penjar als balcons als 100 primers socis que vagin a la botiga de la Rambla

Treballadors de l'Ajuntament posen la senyera amb l'escut del Girona a la plaça de Catalunya. / Lluís Bosch

Tatiana Pérez

Girona

Des d'aquest matí, una gran senyera amb l'escut del Girona oneja al mig de la plaça de Catalunya. L'Ajuntament de Girona ha canviat avui la bandera habitual per una amb els colors del club blanc-i-vermell amb la intenció de donar suport a l'equip de Míchel Sánchez, que aquest dissabte es juga la permanència a Primera divisió en l'últim partit de lliga contra l'Elx a l'estadi de Montilivi (21:00 h).

"Endavant, Girona. Tots junts ho podem fer!", ha escrit el consistori en una publicació a les xarxes socials.

D'altra banda, el club blanc-i-vermell s'ha sumat a la iniciativa de vestir la ciutat dels seus colors i ha informat que regalarà banderes per penjar als balcons als primers 100 socis que vagin a la botiga oficial del Girona que hi ha a la Rambla (no la de Montilivi).

