El Girona-Elx, declarat d'alt risc
S’incrementarà el dispositiu de seguretat amb més personal per garantir el correcte desenvolupament del partit
No es permetrà l’accés a la zona local amb samarreta, símbols ni cap element d’animació de l’equip visitant
El partit entre el Girona i l'Elx de dissabte a Montilivi (21:00) en què hi haurà en joc la permanència a Primera Divisió dels dos equips ha estat declarat d'alt risc per la Comissió d'Antiviolència. D'aquesta manera, d’acord amb aquesta qualificació i amb l’objectiu de garantir la seguretat dels assistents, no es permetrà l’accés a la zona local amb vestimenta, símbols ni cap element d’animació de l’equip visitant. A més a més, s’incrementarà el dispositiu de seguretat amb més personal per garantir el correcte desenvolupament de l’esdeveniment.
D'altra banda, el Girona he explicat que ha detectat casos de revenda fraudulenta d’entrades. El club ha intensificat la vigilància, en aquest sentit, per minimitzar aquestes pràctiques i recorda a tots els aficionats la importància d’abstenir-se de comprar o vendre localitats fora dels canals oficials, perquè aquesta és l’única via que en garanteix la validesa i la seguretat.
Així, s’anul·laran les entrades i es bloquejaran els carnets que hagin estat utilitzats o aconseguits de manera irregular. Paral·lelament, s’activaran els tràmits per sancionar els responsables d’acord amb el codi intern, que preveu la suspensió temporal de la condició de soci o abonat fins a un màxim de dos anys. El Girona també es reserva el dret de posar aquesta informació a disposició dels Mossos d’Esquadra per tal que practiquin les actuacions pertinents. El club apel·la a la responsabilitat de tothom per garantir un ambient segur i respectuós tant a dins com a fora de l’estadi.
