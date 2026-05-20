La recepta de l'afició: Stuani de titular i a confirmar que l’Elx és el pitjor visitant de Primera
Penyistes del Girona donen el seu punt de vista sobre la final d’aquest dissabte a Montilivi i, tot i que passen la setmana amb molts nervis pel que pugui ser, ajudaran l’equip sent el jugador número 12 amb la resta d’afició
De motius per creure-hi n’hi ha molts. O això és el que volen pensar Pepe Sierra, president de la Federació de Penyes del Girona; Miquel Masferrer, membre de la Penya Gironista Els Tossuts d’Anglès; i Antoni Bordas, membre de la Penya Immortal. Per començar, l’equip de Míchel depèn d’ell mateix; juga a Montilivi; contra l’Elx, el pitjor visitant de Primera divisió per més que turmentin els fantasmes de la final del play-off d’ascens del 2020; i, sobretot, ho fa amb el suport de la seva gent, que s’encarregarà de ser el jugador número 12 i dies abans de la gran final d’aquest dissabte ja ha omplert l’estadi exhaurint les entrades. Per acabar-ho d’arreglar, el club blanc-i-vermell ha convocat una rebuda a l’equip de Míchel a les 19:00 hores davant els accessos de Tribuna que és per on entren els jugadors i el cos tècnic, els quals excepcionalment vindran plegats en autobús, perquè tots es contagiïn de l’energia i les ganes que hi ha entre l’afició de continuar a la màxima categoria del futbol estatal.
«Molta gent segueix el Girona. No m’estranya gens aquesta resposta de l’afició perquè és l’única oportunitat que tenim de no caure al pou de la Segona divisió, que és molt profund i costa molt sortir-ne. Espero que aquesta vegada canviï la dinàmica i ens puguem mantenir a Primera. És la il·lusió que tinc, tot i que ja tinc una edat i potser soc una mica escèptic. Tots recordem l’última final amb l’Elx», comenta Bordas. També té esperança Masferrer: «L’Elx només ha guanyat un partit a fora (contra el ja descendit Oviedo) i nosaltres estem millor que uns partits enrere. Serà molt difícil sortir-nos-en, però serà un gran què jugar casa. Guanyar aquesta final pot ser possible. És a vida o mort. L’afició del Girona hi serem al 100% i no fallarem, espero que el cos tècnic i els jugadors també estiguin a la mateixa altura per treure-ho endavant. No ens mereixem finals de temporades així, igual que l’any passat. Hem de mirar de superar això d’una vegada per totes».
Sierra, per la seva part, diu que «hi ha moltíssima gent que em demana si els podem aconseguir entrades. És una bogeria, hi ha moltes ganes de ser a Montilivi aquest dissabte i animar l’equip». «Depenem de nosaltres mateixos i, en principi, el Girona ha de guanyar a casa. Crec que guanyarem. No vull pensar en què l’Elx sigui el pitjor visitant perquè el Mallorca també era dels pitjors i ens va deixar amb cara de rucs, penso que aquella derrota va ser la gran cagada de la temporada. Però, vaja, ens toca guanyar dissabte i bé està el que bé acaba», apunta.
El Girona, segurament, ha arribat a aquesta situació límit pels mals resultats de l’inici de temporada i també del final. «Soc admirador de Míchel, però ha arribat un moment en què crec que rectificar és de savis. Diu que hauria signat estar així a la jornada 5 i, en aquest sentit, part de la culpa se li pot donar a ell. Es poden cometre errades, però teníem un porter a la banqueta que ens va marxar i ara ha estat convocat per al Mundial (Dominik Livakovic) i ha volgut continuar sempre amb Gazzaniga. Ens ha donat moltes alegries en Gazzaniga, però també..., déu-n’hi-do! Els punts que ens falten per diumenge els hauríem tingut de sobres si Míchel hagués rectificat en el seu moment», raona Masferrer. El penyista d’Anglès afegeix que «no tenim home gol i per nosaltres és una alegria molt gran que Stuani hi continuï sent en aquests moments com ha demostrat altres vegades. Jo aniria per Stuani de titular i que aguanti el que aguanti. Si se’l treu al final està molt condicionat. Crec que en tractar-se de l’últim partit hauria de jugar Stuani de titular fins a on arribi».
Sense Vanat i tenint en compte que els invents amb Echeverri, Ounahi i Tsygankov de ‘9’ no han funcionat, Bordas també vol veure el killer uruguaià a l’onze: «Es tracta de guanyar aquest partit i ja està. Ens hem fet un tip de jugar partits sense marcar perquè no tenim davantera. Tenim un centre del camp molt bo, una defensa que s’ha arreglat molt, però al davant no fem gol i sense gol no guanyes partits. És claríssim. Stuani és un jugador molt oportunista i causa problemes a les defenses contràries perquè és bellugadís, no saps mai on és i remata en qualsevol posició. Si és titular crec que evitaria que l’Elx pugui atacar. Ells vindran a empatar i si Stuani pot fer que ens avancem 1-0 tindrem molt guanyat. Ens va salvar l’any passat i tant de bo aquest faci el mateix. Hem de ser optimistes, sent conscients del que hi ha».
Sierra, no obstant això, opina diferent. «Míchel hauria de treure’l una mica abans, a la mitja part, que així els defenses de l’Elx també estaran una mica més cansats i podrà aprofitar el gas que li queda. El problema és que no hi ha alternativa. Si treus d’entrada Stuani, no et queda cap bala a la banqueta i n’has de tenir com a mínim una per mantenir l’esperança en funció de com vagi el partit. També s’ha de jugar una mica amb la psicologia. És una final i tot compta, els petits detalls seran decisius», considera. El president de la Federació de Penyes destaca que «no hem tingut la sort de cara i aquesta vegada ens ha d’acompanyar. Com sigui, encara que sigui jugant malament. El que faci falta per acabar una temporada que no haurà estat bona amb l’objectiu de la permanència complert». Les valoracions del curs ja es faran després.
