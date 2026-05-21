La combinació desitjada que salvaria el Girona i també l’Elx
Una derrota a Montilivi valdria als il·licitans per salvar-se en quàdruple empat a 42 amb Mallorca, Llevant i Osasuna o només amb el Llevant
Exjugadors dels dos equips com Corominas, Xumetra o Dorca aposten per un triomf gironí i per la permanència dels dos clubs
El Girona i l’Elx protagonitzaran demà passat a Montilivi un duel a vida o mort per una plaça a Primera Divisió. Si fa no fa, un partit semblant al de la tornada del play-off d’ascens del 2019 en què, després del 0-0 al Martínez Valero, qui guanyava a Montilivi pujava. Al Girona només li val la victòria, mentre que Elx guanyant se salva i l’empat també li serveix. Fins i tot perdent podria esquivar el descens si es produeix una combinació múltiple de resultats que inclouria una victòria del Mallorca, que el Llevant perdés contra el Betis i una derrota de l’Osasuna a Getafe. Això deixaria un quàdruple empat a 42 punts que faria caure Osasuna i Mallorca i salvaria l’Elx. Els il·licitans també salvarien perdent si acaben empatats a 42 punts només amb el Llevant, amb qui tenen l’average particular a favor.
Aquest context, que se salvin tots dos, és el que confien que hi hagi alguns exjugadors que han defensat les samarretes dels dos equips, com Jordi Xumetra, Albert Dorca, Ferran Corominas i Arnal Llibert Conde. «També vaig jugar al Mallorca i l’Osasuna, però no hi tinc un vincle tan fort amb el Girona, que sóc d’aquí, o l’Elx on hi vaig passar tres anys meravellosos. Tant de bo se salvin tots dos», diu Coro. El banyolí ja va viure una salvació agònica amb l’Espanyol el curs 2006 en la darrera jornada contra la Reial Societat. «Uff, millor que el Girona faci la feina abans i no s’hagi d’esperar a l’últim minut, que si no, és terrible. Aquell dia recordo que vam tenir mil ocasions i la pilota no entrava. La Reial no s’hi jugava res i a més a més l’estadi va quedar mut quan es va saber que l’Alabès havia marcat. Hi havia companys mig plorant amb el partit en joc». Un drama, ves, relata Corominas que, té clar que els dos equips jugaran «motivats al cent per cent» i «a no fer errades».
En la mateixa línia s’expressa Xumetra, que afegeix al paquet d’equips que vol que salvin, el Llevant, on també va jugar. «Em sembla que és complicat, però hi ha alguna combinació que fa que l’Elx perdent a Girona se salvi i també ho faci el Llevant. És el que m’agradaria», diu. El de l’Estartit va viure el desenllaç del curs 2009-10 amb el penal de Kiko Ratón. «Era un xic diferent perquè l’empat valia. En tot cas, és un partit que, futbolísticament, s’ha d’encarar amb tota la tranquil·litat del món. Amb normalitat. L’aspecte mental sí que pot canviar perquè cal ser atrevit i les cames no poden tremolar. És un partit per valents i tenir personalitat», diu. Xumetra ha vist «bé» el Girona contra la Reial i l’Atlètic. «Han de buscar porteria contrària. Així es guanya. Si cal xutar cinquanta cops per fer gol, es xuta cinquanta cops. I si no, seixanta. Com més es xuti, més probabilitats hi haurà».
També era a la gespa del dia del Múrcia el 2010, Dorca, que demana que Montilivi respongui perquè «abriga i ajuda molt més del que es pensa». El garrotxí lamenta l’1 de 6 en «molt bons partits» contra Reial i Atlètic. «És una llàstima la manca d’efectivitat. Això costa d’entrenar. El Girona té jugadors de segona línia que també en poden fer de gols contra un equip que no vindrà a defensar-se. L’Elx no canviarà la idea per un sol partit i això pot beneficiar el Girona», diu.
Mentrestant, Arnal Conde, actual secretari tècnic del Brighton, subratlla per sobre de tot «el factor mental» com l’aspecte a controlar més. «Amb quatre dies no es canviarà la manera de jugar. Normalment és qüestió de buscar quatre solucions tàctiques per afavorir la gestió emocional del moment», diu. L’exdavanter gironí, que a Elx tenia una penya al seu nom recorda Míchel va viure situacions semblants a la seva època de jugador. «Haver-hi passat pot fer que sigui més fàcil ajudar els jugadors per viure situacions límit així. Tot i que estic convençut que el 90% de la plantilla del Girona s’ha trobat amb moments competir amb aquest estrès emocional. Qui el controli més bé, tindrà molt de guanyat».
