Míchel, abans del decisiu Girona-Elx: “És un partit diferent de tots els que hem jugat”
El tècnic assegura que el Girona està “preparat, amb molta energia i ganes” per guanyar la final de demà contra l’Elx
Confirma que Stuani es tornarà a infiltrar, que Francés també ho farà i que Blind és dubte
Seriós i responsabilitzat, Míchel ha comparegut davant els mitjans aquest migdia abans del partit contra l’Elx de demà que definirà la continuïtat o no del Girona a Primera. Una “final” de totes totes per a un equip que està “preparat” per guanyar-lo i tancar la salvació. “Crec en el meu equip i hi tinc molta confiança. Tenim clar que és un partit diferent de tots els que hem jugat”. Míchel no considera que la sobreexcitació pugui afectar els seus homes i durant la setmana ha preparat el partit al vestidor amb la consigna de guanyar a través del “futbol”. “L’important és la claredat que hem de tenir i com fer les coses perquè és un partit de futbol. N’hem parlat molt. Tot el que hi ha al voltant, no ho podem controlar”, ha dit.
En la mateixa línia ha subratllat que no serveix de res parlar del passat, en el sentit de recordar derrotes i partits en què es podria haver solucionat abans la cosa per evitar arribar a aquesta situació límit. “El passat és passat. Queda un partit i l’hem de guanyar. I per fer-ho, hem de jugar a futbol. La sort que tenim és que és a casa, davant la nostra gent”. La importància de l’afició també pot ser un factor important demà. “Els necessitem molt. Això sí, som conscients que els hem de donar coses al camp i ser capaços que l’ambient sigui increïble a favor nostre. Han de ser el jugador número dotze”.
Amb el genoll infiltrat altre cop, Stuani hi serà. Com també Francés, que també s’infiltrarà per poder jugar després del cop rebut al Metropolitano. Per la seva banda, Blind és dubte per una sobrecàrrega mentre que Abel Ruiz, Rincón i Lemar estaran disponibles. El tècnic no ha detallat per quants minuts estarà disponible Stuani.
Pel que fa al partit, el madrileny no s’imagina res d’estrany. “Ni nosaltres ni l’Elx canviarem res. No farem res que no haguem treballat abans per un partit. M’imagino un Elx que voldrà la pilota, com nosaltres”, alertava. En aquest sentit, sí que reconeixia que havien treballat els diversos escenaris amb què es podria trobar l’equip. “Poden passar moltes coses, sí. No podem pensar en el resultat, sinó en l’acció ien mantenir l’energia durant els noranta-cinc minuts que duri”.
